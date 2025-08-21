Thể thao Nhận định trận đấu Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kiev: Cuộc chạm trán của 2 kẻ ngã ngựa Nhận định, dự đoán tỷ số trận Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kiev diễn ra vào lúc 1h00 ngày 22/8, thuộc Cúp C2 châu Âu/Europa League 2025/26.

Nhận định trận đấu Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kiev - Cuộc chạm trán của 2 kẻ ngã ngựa

Cả Maccabi Tel Aviv và Dynamo Kiev đều có chung một "bi kịch" ở Champions League 2025/26: bị loại bởi cùng một đối thủ, Pafos, với cùng tỉ số 1-2. Giờ đây, họ gặp nhau tại vòng playoff Europa League để giành tấm vé cuối cùng vào vòng bảng.

Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân trung lập TSC Arena ở Serbia do tình hình chiến sự tại Israel. Điều này đồng nghĩa với việc Maccabi Tel Aviv sẽ không có được lợi thế sân nhà thực sự. Tuy nhiên, đội bóng Israel đang có phong độ tốt với 3 trận toàn thắng trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, Dynamo Kiev cũng đang thể hiện sức mạnh đáng gờm với 5 chiến thắng trong 7 trận gần nhất, chỉ thua 2 trận trước Pafos. Đáng chú ý, đại diện Ukraine còn bất bại tới 14/15 chuyến hành quân xa nhà trong năm 2025. Hơn nữa, lịch sử đối đầu cũng ủng hộ Dynamo Kiev khi họ chưa từng thua Maccabi Tel Aviv sau 5 lần chạm trán (3 thắng, 2 hòa).

Nhận định chuyên sâu trận đấu Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kiev

Maccabi Tel Aviv với sức mạnh từ phong độ và tinh thần

Maccabi Tel Aviv đang có tâm lý hưng phấn sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Đội bóng Israel đã dễ dàng vượt qua Hamrun Spartans ở vòng loại thứ ba Europa League với tổng tỉ số 5-2. Lối chơi của họ được đánh giá là chắc chắn và hiệu quả, thể hiện qua việc chỉ thủng lưới tối đa 1 bàn/trận trong 12/13 trận gần đây. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên sân trung lập sẽ là một thách thức lớn đối với Maccabi.

Dynamo Kiev cùng kinh nghiệm và bản lĩnh vượt trội

Dù bị loại khỏi Champions League, Dynamo Kiev vẫn cho thấy sức mạnh của mình ở giải quốc nội khi đang dẫn đầu với 3 trận toàn thắng. Đội bóng Ukraine sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng ghi bàn khi có tới 9 cầu thủ khác nhau đã lập công sau 3 trận. Đặc biệt, kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường châu Âu và thành tích đối đầu áp đảo trước Maccabi Tel Aviv sẽ là lợi thế tâm lý rất lớn cho thầy trò HLV Oleksandr Shovkovskyi.

Lịch sử đối đầu giữa Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kiev

Trong 5 lần gặp nhau trước đây, Dynamo Kiev chưa từng thua trước Maccabi Tel Aviv. Thành tích này cho thấy sự trên cơ về mặt đẳng cấp và chiến thuật của đội bóng Ukraine so với đối thủ. Tuy nhiên, lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đã diễn ra từ năm 2021, và nhiều thứ đã thay đổi kể từ đó.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Maccabi Tel Aviv: Ido Shahar và Osher Davida, những người đã ghi bàn và kiến tạo ở vòng đấu trước, nhiều khả năng sẽ tiếp tục đá chính.

Dynamo Kiev: Vladyslav Dubinchak có thể vắng mặt, tạo cơ hội cho Kostyantyn Vivcharenko ra sân. Andriy Yarmolenko, Vitaliy Buyalskyi và Vladyslav Vanat sẽ là những mũi nhọn tấn công đáng chú ý.

Dự đoán tỷ số trận đấu Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kiev

Các chuyên gia đều nhận định đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ và không có nhiều bàn thắng. Lối chơi phòng ngự chắc chắn của cả hai đội trong những trận đấu gần đây là minh chứng rõ ràng cho nhận định này. Dynamo Kiev được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Một chiến thắng tối thiểu cho đội khách là kịch bản rất dễ xảy ra.

Dự đoán tỉ số: Maccabi Tel Aviv 0-1 Dynamo Kiev.