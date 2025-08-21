Thứ Năm, 21/8/2025
V-League tăng giá trị mạnh nhất Đông Nam Á

THÀNH DANH 21/08/2025 10:30

Theo trang thống kê chuyển nhượng Transfermarkt, các câu lạc bộ ở V-League chi mua sắm cho mùa giải 2025 - 2026 với khoảng 332 tỷ đồng, tổng cộng 83 cầu thủ ngoại (tăng 18,1%).

Tổng cộng 14 câu lạc bộ ở V-League được định giá lên đến 53,74 triệu Euro (khoảng 1.650 tỷ đồng). Trong số này, giá trị của giải tăng lên 10,81 triệu Euro (khoảng 332 tỷ đồng) tính từ tháng 12/2024, khi các các câu lạc bộ chi tiêu mua sắm các cầu thủ ngoại để tăng cường sức mạnh.

Nhờ đó, V-League vượt mặt giải Malaysia Super League để trở thành giải đấu có giá trị cao xếp thứ ba tại khu vực Đông Nam Á.

Giải Thai League của Thái Lan vẫn xếp vị trí số một với tổng giá trị 76,84 triệu Euro (khoảng 2.360 tỷ đồng). Xếp thứ hai là giải Super League của Indonesia có tổng giá trị 71,84 triệu Euro (khoảng 2.206 tỷ đồng), một phần vì giải đấu này có đến 18 CLB.

Tuy nhiên, tính trong số các giải vô địch quốc gia hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, V-League là giải tăng giá trị mạnh nhất, lên đến 10,81 triệu Euro. Trong khi đó, Thai League chỉ tăng 1,36 triệu Euro (khoảng 41,7 tỷ đồng) chi tiêu mua cầu thủ ở mùa mới.

Cũng theo thống kê của Transfermarkt, V-League mùa này có tiền đạo Percy Tau (31 tuổi, người Nam Phi) vừa gia nhập Câu lạc bộ Nam Định được định giá 1 triệu Euro (khoảng 30,7 tỷ đồng). Đây là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất V-League.

      V-League tăng giá trị mạnh nhất Đông Nam Á

