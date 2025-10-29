Thể thao Nhận định trận đấu Newcastle vs Tottenham 3h00 ngày 30.10: Tái ngộ ân oán Nhận định, dự đoán tỷ số trận Newcastle vs Tottenham diễn ra vào lúc 03h00 ngày 30/10, thuộc khuôn khổ vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh 2025/26.

Nhận định trận đấu Newcastle vs Tottenham - Cuộc chiến trí tuệ của Eddie Howe và Thomas Frank

Newcastle vs Tottenham có lẽ là cặp đấu cân tài cân sức nhất tại vòng 4 cúp Liên đoàn. Trước khi tranh nhau tấm vé vào tứ kết, đôi bên đều đã có những chiến thắng dễ dàng và đậm đà trước những đối thủ đến từ giải hạng dưới.

Phong độ hiện tại của cả hai cũng đang khá ấn tượng. Sau quãng thời gian chật vật hồi đầu mùa, Newcastle có dấu hiệu khởi sắc khi bước sang tháng 10. 5 lần ra sân gần nhất, đội chủ sân St James' Park thắng đến 4 và chỉ thua 1. Đáng chú ý, 3 lần đón khách vừa qua, đoàn quân dưới sự chỉ đạo của HLV Eddie Howe đều toàn thắng, ghi 7 và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Rõ ràng, điểm tựa sân nhà sẽ là một trong những yếu tố quan trọng mang đến sự tự tin rất lớn cho The Magpies trước cuộc tiếp đón Tottenham.

Bên kia chiến tuyến, Tottenham có sự chuẩn bị rất tốt trước chuyến hành quân đến St James' Park. Cuối tuần qua, dù phải viếng thăm "pháo đài" Hill Dickinson của Everton, Gà trống vẫn xuất sắc ra về cùng chiến thắng đậm đà 0-3. Dẫu vậy, sự thiếu hụt về lực lượng với hàng loạt trụ cột chấn thương đang là bài toán khó giải cho HLV Thomas Frank.

Lịch sử đối đầu giữa Newcastle vs Tottenham mới nhất

Nếu tính ở những lần gặp nhau gần đây, Tottenham lép vế hoàn toàn so với Newcastle khi thua 5, hòa 2 và thắng 1 ở 8 trận đã qua. Đặc biệt, nếu tính ở 3 lần gần nhất làm khách trước Newcastle, Tottenham đều thua. St James' Park thực sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng với "Gà Trống".

Thông tin lực lượng Newcastle vs Tottenham mới nhất: Ai vắng mặt, ai tỏa sáng?

Phân tích lực lượng của Newcastle

Newcastle chỉ còn 4 trường hợp vắng mặt vì chấn thương gồm Harrison Ashby, Lewis Hall, Yoane Wissa và Tino Livramento. Lực lượng khá dồi dào cho phép HLV Eddie Howe tung ra đội hình mạnh mẽ và có sự tính toán kỹ lưỡng nhất để bảo vệ danh hiệu. Kieran Trippier và Joelinton là những cái tên được kỳ vọng sẽ tỏa sáng.

Phân tích lực lượng của Tottenham

Trong danh sách cầu thủ Tottenham hiện giờ có tới 9 gương mặt không thể thi đấu vì chấn thương là Destiny Udogie, Cristian Romero, James Maddison, Ben Davies, Radu Dragusin, Dejan Kulusevski, Kota Takai, Dominic Solanke và Yves Bissouma. Sự vắng mặt của bộ đôi kiến thiết Maddison và trung vệ thép Romero là tổn thất lớn nhất, làm suy yếu đáng kể khả năng tấn công và phòng ngự của đội khách.

Đội hình dự kiến: Ai sẽ khỏa lấp khoảng trống của Maddison và Romero?

Newcastle (4-3-3): Pope; Burn, Botman, Thiaw, Trippier; Joelinton, Tonali, Guimaraes; Gordon, Elanga, Woltemade.

Newcastle dưới thời HLV Eddie Howe đang duy trì lối chơi pressing tầm cao và tốc độ ở hai cánh. Sự trở lại của Sven Botman và Bruno Guimaraes mang đến sự chắc chắn ở cả phòng ngự và phân phối bóng. Anthony Gordon và Alex Isak (Woltemade) được kỳ vọng sẽ tận dụng tốc độ để khoét sâu vào hàng thủ chắp vá của Spurs. Kieran Trippier, đối đầu đội bóng cũ, sẽ là ngòi nổ chính bên hành lang cánh phải.

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Tel; Kolo Muani.

Tottenham của HLV Thomas Frank sẽ triển khai sơ đồ 4-2-3-1 với ý đồ chơi tấn công kiểm soát. Tuy nhiên, việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột như James Maddison, Cristian Romero, Ben Davies sẽ buộc HLV Frank phải dựa vào các cầu thủ dự bị và trẻ. Bộ đôi tiền vệ Joao Palhinha và Pape Sarr sẽ gánh vác tuyến giữa, trong khi Mohammed Kudus và Xavi Simons được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến ở phía trên.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Tottenham mới nhất: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Nhận định chuyên sâu trận đấu Newcastle vs Tottenham

Newcastle: St James' Park và khát khao danh hiệu

Newcastle đang có dấu hiệu khởi sắc khi bước sang tháng 10, thắng 4/5 trận gần nhất. Sân nhà St James' Park thực sự là "pháo đài" khi họ toàn thắng 3 lần đón khách gần đây, ghi 7 và chỉ lọt lưới 1 bàn. Joelinton và Bruno Guimaraes đang tạo ra tuyến giữa cực kỳ mạnh mẽ, là bệ phóng cho hàng công.

Ngoài ra, ở 3 mùa giải gần đây, thành tích đối đầu của Newcastle cũng tỏ ra vượt trội. 6 lần chạm trán gần nhất trong khuôn khổ Premier League, "Chích Chòe" đã thắng tới 5 và chỉ thua 1. Đáng chú ý, 3 lần đón tiếp Spurs gần đây, đội chủ nhà cũng đều ca khúc khải hoàn, ghi đến 12 và chỉ thủng lưới 2 bàn. Mục tiêu bảo vệ chức vô địch Cúp Liên đoàn sẽ là động lực rất lớn cho thầy trò Eddie Howe.

Tottenham: "Cơn bão chấn thương" và bài toán xoay tua

Tottenham có sự chuẩn bị tốt với chiến thắng 0-3 trước Everton cuối tuần qua. Thậm chí, họ đang đá sân khách tốt hơn sân nhà với 7 trận du đấu bất bại từ đầu mùa (thắng 4, hòa 3). Tuy nhiên, "Gà Trống" đang đối mặt với "cơn bão chấn thương" càn quét đội hình với tới 9 trụ cột phải ngồi ngoài, bao gồm những cái tên quan trọng bậc nhất như James Maddison, Cristian Romero, Destiny Udogie và Yves Bissouma.

Sự thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng khiến HLV Thomas Frank gặp nhiều khó khăn để xoay tua, đặc biệt khi Tottenham còn đặt mục tiêu cao ở Champions League và Ngoại hạng Anh. Nhiều khả năng, Frank sẽ tính toán để "buông" Cúp Liên đoàn nhằm dưỡng sức cho các trụ cột, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ và dự bị.

Dự đoán tỷ số trận đấu Newcastle vs Tottenham

Dù Tottenham có phong độ sân khách ấn tượng, nhưng trước một Newcastle đang vào phom, có lợi thế sân nhà St James' Park và lịch sử đối đầu vượt trội, cùng với việc đội khách phải đối mặt với "cơn bão chấn thương" và khả năng xoay tua, "Chích Chòe" khả năng cao sẽ giành chiến thắng và có vé đi tiếp.

Sportsmole dự đoán tỷ số: 2-1

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 2-1

Xem trực tiếp Newcastle vs Tottenham khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Newcastle vs Tottenham trong khuôn khổ vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh 2025/26. diễn ra vào lúc 03h00 ngày 30/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.