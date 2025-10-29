Thể thao Nhận định Wolves vs Chelsea: 'Phép màu cúp' Tại Molineux Nhận định, dự đoán tỷ số trận Wolves vs Chelsea diễn ra vào lúc 02h45 ngày 30/10, thuộc vòng 4 cúp Liên đoàn Anh. Báo Đà Nẵng phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Wolves vs Chelsea: Thắng Wolves, lấy hưng phấn đấu Tottenham

Wolves, đội bóng duy nhất tại Premier League vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 9 vòng đấu, đang đứng cuối bảng xếp hạng và chịu áp lực khủng khiếp lên HLV Vitor Pereira. Tuy nhiên, đấu trường Carabao Cup lại mang đến chút an ủi, nơi "Bầy sói" đã lần lượt vượt qua West Ham và Everton. Đây không chỉ là một trận đấu cúp, mà còn là "lối thoát" cuối cùng để Wolves vực dậy tinh thần.

Bên kia chiến tuyến, Chelsea của HLV Enzo Maresca vừa bị chặn đứng chuỗi 4 trận thắng liên tiếp bằng thất bại đau đớn trước Sunderland. The Blues cần một chiến thắng để lấy lại sự tự tin trước cuộc đại chiến với Tottenham cuối tuần. Sự chênh lệch đẳng cấp nghiêng về phía Chelsea, nhưng liệu Maresca sẽ thử nghiệm đội hình hay chơi thận trọng để đảm bảo kết quả? Cuộc đối đầu này là màn so tài giữa "khát khao sinh tồn" của Wolves và "nhu cầu ổn định" của Chelsea.

Đội hình dự kiến Wolves vs Chelsea mới nhất: Những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng?

Đội bóng Sơ đồ Cầu thủ (Dự kiến) Phân tích Wolves 4-3-3 Johnstone; Tchatchoua, S. Bueno, Krejci, H. Bueno; Munetsi, Andre, J. Gomes; Arias, Strand Larsen, Hwang. Wolves có thể giữ nguyên bộ khung từng giúp họ thắng West Ham và Everton tại Cúp Liên đoàn. Hwang Hee Chan sẽ là mũi nhọn nguy hiểm nhất. Đội hình này cho thấy ý đồ chơi tấn công và pressing mạnh mẽ tại Molineux. Chelsea 4-2-3-1 Jorgensen; Gusto, Hato, Acheampong, Cucurella; Caicedo, Lavia; Gittens, Buonanotte, Estevao; Guiu. HLV Maresca nhiều khả năng sẽ xoay tua, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và dự bị như Lavia, Guiu, Estevao.

Thông tin lực lượng Wolves vs Chelsea: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Phân tích lực lượng của Wolves

Wolves vắng Matt Doherty và Leon Chiwome do chấn thương. HLV Pereira sẽ phải phụ thuộc vào các trụ cột tuyến giữa như J. Gomes và Andre để kiểm soát nhịp độ. Sự trở lại của Strand Larsen và Hwang trên hàng công là niềm hy vọng lớn nhất để xuyên thủng lưới Chelsea.

Phân tích lực lượng của Chelsea

Chelsea có thể thiếu vắng Joao Pedro, Moises Caicedo, Enzo Fernandez do chấn thương hoặc cần nghỉ ngơi. Điều này mở ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Lavia, Guiu, Estevao, Gittens. Liam Delap cũng đang nỗ lực trở lại. Việc Maresca chọn đội hình xoay tua có thể khiến Chelsea mất đi sự gắn kết, nhưng lại giúp các tài năng trẻ có cơ hội chứng tỏ bản thân.

Lịch sử đối đầu giữa Wolves vs Chelsea

Chelsea có thành tích đối đầu khá phức tạp với Wolves. Dù thua 3/5 lần gần nhất, The Blues lại giành chiến thắng trong 2 lần gặp gần đây, trong đó có trận đại thắng 6-2 ngay tại Molineux hồi tháng 8/2024 ở Premier League. Trận thắng hủy diệt đó có thể là động lực cho Chelsea nhưng cũng là nỗi ám ảnh buộc Wolves phải trả món nợ này.

Thực tế là các trận đấu gần đây giữa hai đội thường diễn ra rất cởi mở và nhiều bàn thắng.

Nhận định chuyên sâu trận đấu Wolves vs Chelsea mới nhất

Chelsea: Trở lại mạch thắng và hướng tới Tottenham

Chelsea đang tìm kiếm chiến thắng thứ hai tại Carabao Cup mùa này sau khi đánh bại Lincoln City ở vòng 3. Dù vừa thua Sunderland, phong độ tổng thể của The Blues trước đó là rất ổn định với 4 trận thắng liên tiếp.

Dưới sự dẫn dắt của Enzo Maresca, Chelsea vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng. Dù đội hình dự kiến có sự xáo trộn, đội bóng thành London vẫn vượt trội về chất lượng cá nhân. Mục tiêu của Maresca không chỉ là giành vé đi tiếp mà còn là "thử lửa" các tài năng trẻ như Guiu, Estevao để tạo thêm sự đột biến cho chặng đường dài. Chelsea cần một chiến thắng cách biệt để lấy lại niềm tin và giảm bớt áp lực trước trận derby London sắp tới.

Wolves: "Bầy sói" tuyệt vọng và duyên nợ với Cúp Liên đoàn

Wolves đang khủng hoảng trầm trọng với vị trí bét bảng Premier League và chưa có trận thắng nào. Tuy nhiên, Carabao Cup là "lối thoát" danh dự. Họ đã loại bỏ hai đối thủ khó chơi tại Premier League là West Ham và Everton, tất cả đều tại thánh địa Molineux.

Thành tích đối đầu cũng là điểm tựa tinh thần lớn: Wolves đã thắng 3 trong 5 lần chạm trán gần nhất với Chelsea trên mọi đấu trường. Dưới áp lực, các cầu thủ của Vitor Pereira có thể sẽ chơi với tinh thần "không còn gì để mất", tận dụng sức mạnh từ đám đông cuồng nhiệt tại Molineux và các tình huống phản công nhanh với tốc độ của Hwang.

Dự đoán tỷ số trận đấu Wolves vs Chelsea mới nhất

Dù Wolves đang khủng hoảng, tinh thần cúp và lợi thế sân nhà của họ là đáng kể. Tuy nhiên, sự chênh lệch về chất lượng đội hình vẫn nghiêng về phía Chelsea, ngay cả khi họ xoay tua.

Sportsmole dự đoán tỷ số: 1-2

Báo Đà Nẵng dự đoán tỷ số: 1-3

Xem trực tiếp Wolves vs Chelsea khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trận đấu Wolves vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 4 cúp Liên đoàn Anh diễn ra vào lúc Wolves vs Chelsea, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến chính thức.