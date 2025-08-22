Thể thao Nhận định trận đấu West Ham vs Chelsea: Đập tan hoài nghi Nhận định, dự đoán tỷ số trận West Ham vs Chelsea diễn ra vào lúc 2h00 ngày 23/8, thuộc khuôn khổ vòng 2 giải Ngoại hạng Anh.

Nhận định trận đấu West Ham vs Chelsea - Đập tan hoài nghi

Trận mở màn Ngoại hạng Anh khó có thể tệ hơn đối với West Ham khi thầy trò HLV Graham Potter nhận thất bại tan nát 0-3 trước tân binh Sunderland. Áp lực nhanh chóng đè nặng lên chiến lược gia người Anh, đặc biệt khi họ chỉ thắng 1 trong 8 trận sân nhà cuối cùng ở mùa giải trước.

Việc phải chạm trán Chelsea – đối thủ đã thắng họ trong cả 3 lần đối đầu gần nhất – càng khiến West Ham đứng trước thử thách cực lớn, đặc biệt khi Potter chưa từng đánh bại đội bóng cũ của mình trong 7 lần chạm trán.

Trong khi đó, Chelsea bước vào mùa giải mới với nhiều kỳ vọng sau thành công tại Conference League và FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, họ đã có màn ra quân đáng thất vọng khi chỉ có được trận hòa may mắn 0-0 trước Crystal Palace, dù tung ra tới 19 cú sút. Phong độ sân khách của Chelsea cũng không thực sự ấn tượng khi chỉ thắng 2 trong 11 trận gần nhất.

Tuy vậy, trong bối cảnh lịch thi đấu phía trước đầy căng thẳng, một chiến thắng trước West Ham là điều bắt buộc nếu họ không muốn bị loại khỏi cuộc đua vô địch ngay từ sớm.

Nhận định chuyên sâu trận đấu West Ham vs Chelsea

West Ham: Cần "đập tan hoài nghi" tại London Stadium

West Ham đang đối mặt với một khởi đầu đầy khó khăn. Trận thua 0-3 trước Sunderland không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn cho thấy những vấn đề tiềm ẩn trong đội hình của HLV Potter. Họ thiếu đi sự sắc sảo trong tấn công và thiếu chắc chắn ở hàng phòng ngự. Thậm chí, phong độ sân nhà của họ cũng không tốt, chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất. Trận đấu này là cơ hội để West Ham tìm lại niềm tin từ người hâm mộ.

Chelsea: Khát khao một chiến thắng để giải tỏa áp lực

Mặc dù có màn ra quân không như ý, Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn West Ham. Họ đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong các trận giao hữu và giải đấu quốc tế trước đó. Dù không thể ghi bàn trước Crystal Palace, nhưng Chelsea vẫn tạo ra nhiều cơ hội. Hàng công của The Blues với những ngôi sao như Palmer, Neto hay Joao Pedro đủ sức xuyên thủng hàng phòng ngự thiếu ổn định của West Ham.

Lịch sử đối đầu giữa West Ham vs Chelsea

Chelsea đã thắng cả 3 lần đối đầu gần nhất với West Ham, ghi tới 10 bàn và chỉ để thủng lưới 1. Mặc dù phong độ sân khách của The Blues không tốt, nhưng lịch sử đối đầu vẫn cho thấy họ là đối thủ "kỵ rơ" với West Ham. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ chủ nhà.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

West Ham: Vắng Summerville do chấn thương.

Chelsea: Vắng Levi Colwill, Romeo Lavia, Benoit Badiashile và Tosin Adarabioyo. Tiền đạo Nicolas Jackson trở lại sau án treo giò.

Dự đoán tỷ số trận đấu West Ham vs Chelsea

Mặc dù West Ham được chơi trên sân nhà, nhưng với những gì đã thể hiện ở vòng đấu đầu tiên, họ khó có thể tạo ra bất ngờ. Sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ hiện tại giữa hai đội là khá rõ ràng. Hàng công tốc độ và linh hoạt của Chelsea hứa hẹn sẽ có một ngày thi đấu bùng nổ, đặc biệt khi họ đang rất khát khao một chiến thắng để giải tỏa áp lực.

Dự đoán tỷ số: West Ham 1-3 Chelsea.