Thể thao Nhận định trận đấu Zrinjski vs Utrecht: Cuộc so tài của sự khác biệt Nhận định, dự đoán tỷ số trận Zrinjski vs Utrecht diễn ra vào lúc 1h00 ngày 22/8, thuộc khuôn khổ Lượt đi vòng loại cuối cùng giải Europa League 2025/26.

Trận đấu giữa Zrinjski Mostar và Utrecht trong khuôn khổ lượt đi vòng loại cuối cùng Europa League 2025/26 hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu đầy kịch tính, khi kinh nghiệm và bản lĩnh châu Âu của đại diện Hà Lan sẽ đối đầu với sự quyết tâm, cùng lợi thế sân nhà của đội bóng đến từ Bosnia-Herzegovina. Mặc dù Zrinjski đang thể hiện phong độ khá tốt, song sự non nớt ở đấu trường châu Âu có thể là điểm yếu chí mạng khiến họ gặp khó trước một Utrecht già dặn hơn.

Zrinjski Mostar với điểm tựa sân nhà và khát khao làm nên lịch sử

Zrinjski Mostar đã thể hiện một phong độ khá ổn định trong thời gian gần đây. Họ giành chiến thắng 2-1 trước Breidablik trong trận lượt về vòng loại trước, một trận đấu mà họ đã hạn chế đối thủ chỉ có 2 cú sút trúng đích. Đội chủ nhà cũng đã bắt đầu chiến dịch giải VĐQG Bosnia-Herzegovina với một trận hòa 0-0, giữ sạch lưới trận đầu tiên sau 6 trận liên tiếp.

Tuy nhiên, sự non nớt về mặt kinh nghiệm tại cúp châu Âu sẽ là một điểm yếu của Zrinjski. Họ chỉ thắng 3 trong 7 trận gần nhất, và đáng chú ý là đã bị cầm hòa trong cả 3 trận sân nhà gần đây. Nếu HLV Igor Stimac đưa đội bóng của mình đến được vòng bảng Europa League, đây sẽ là lần thứ hai trong thế kỷ này họ làm được điều đó, một minh chứng cho thấy sự thiếu kinh nghiệm của họ ở đấu trường châu lục.

Utrecht sở hữu sức mạnh và kinh nghiệm vượt trội

Bên kia chiến tuyến, Utrecht đã có một màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Servette 2-1 ở lượt về vòng trước và giành chiến thắng chung cuộc 5-1. Mặc dù vừa phải nhận thất bại 1-2 trước Sparta Rotterdam ở giải VĐQG Hà Lan, nhưng thất bại đó cũng là lần đầu tiên họ không thể thắng trong 6 trận ở mùa giải 2025/26.

Utrecht đã thắng 2 trong 3 chuyến làm khách mùa này, cho thấy họ có khả năng chơi tốt trên sân đối phương. Lịch sử đối đầu cũng cho thấy Utrecht đã từng bị đánh bại bởi Zrinjski Mostar trong quá khứ (thua 2-3 chung cuộc ở Europa League 2019/20), và chắc chắn họ sẽ rất quyết tâm để trả lại món nợ cũ.

Trong quá khứ, Zrinjski Mostar và Utrecht đã đối đầu với nhau 2 lần. Kết quả, Utrecht đã bị đánh bại với tổng tỷ số 2-3 khi họ gặp nhau ở vòng loại thứ 2 Europa League mùa giải 2019/20.

Zrinjski Mostar 3-2 Utrecht (Europa League 2019/20)

Điều này cho thấy Zrinjski không phải là một đối thủ dễ chơi. Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp và kinh nghiệm giữa hai đội bóng vẫn là rất rõ ràng. Utrecht chắc chắn sẽ rút ra bài học từ trận thua trong quá khứ và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho trận đấu lần này.

Thông tin lực lượng: Ai vắng mặt, tỏa sáng?

Zrinjski Mostar: Tiền đạo Nemanja Bilbija đã ghi bàn trong trận lượt về gặp Breidablik và anh cùng tiền vệ công Tomislav Kis sẽ tiếp tục là hi vọng của đội chủ nhà.

Utrecht: Utrecht sẽ phải đối phó với sự vắng mặt của tiền vệ Rafik El Arguioui. Điều này sẽ mở ra cơ hội cho Victor Jensen và Alonzo Engwanda được đá chính ở khu vực giữa sân. Noah Ohio nhiều khả năng sẽ là mũi nhọn trên hàng công.

Mặc dù Zrinjski có điểm tựa sân nhà và khát khao làm nên lịch sử, nhưng sự non nớt về mặt kinh nghiệm tại cúp châu Âu sẽ khiến họ gặp khó trước một Utrecht già dặn hơn. Utrecht đã thể hiện một lối chơi tấn công hiệu quả và chắc chắn sẽ tận dụng những điểm yếu của đội chủ nhà để giành lợi thế trước trận lượt về.

Dự đoán tỷ số: Zrinjski Mostar 1-3 Utrecht.