Thể thao Đà Nẵng phát huy vai trò trọng điểm thể thao quốc gia Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng phát huy vai trò, vị thế của mình để trở thành tâm điểm của cả nước với nhiều sự kiện thể thao được tổ chức sôi nổi.

Nội dung tranh tài tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 diễn ra hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao. Ảnh: PHI NÔNG

Giải vô địch điền kinh toàn quốc năm 2025 diễn ra tại sân điền kinh Hòa Xuân từ ngày 9 -15/8 thu hút gần 500 vận động viên của 32 đoàn trên cả nước. Sân điền kinh Hòa Xuân là một trong số ít sân điền kinh chuyên biệt trên cả nước, được thành phố Đà Nẵng đầu tư bài bản nhằm phục vụ cho công tác tập luyện, thi đấu.

Đây là cuộc thi quy mô và chất lượng nhất của môn thể thao nữ hoàng - nơi thể hiện tài năng, sức mạnh của các vận động viên đẳng cấp nhất nước. Qua đó, giúp thể thao Việt Nam rà soát lực lượng lần cuối cho mục tiêu chinh phục SEA Games 33 vào cuối năm 2025 tại Thái Lan; đồng thời các địa phương, đơn vị cũng chuẩn bị cho Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc năm 2026.

Bên cạnh giải điền kinh, kể từ ngày 1/7 đến nay, thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức nhiều giải thể thao quốc gia quy mô lớn khác. Có thể kể đến như Giải bơi, lặn trẻ vô địch quốc gia 2025, Giải chạy VNEpress Marathon Đà Nẵng quy mô 11 nghìn vận động viên, Giải Pickleball sinh viên châu Á và Giải vô địch Pickleball thiếu niên châu Á mở rộng 2025…

Theo đánh giá, các giải đấu đã để lại ấn tượng về chuyên môn, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức thi đấu, tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ đối với phong trào trên địa bàn thành phố và cả nước.

Khu vực phía nam của thành phố Đà Nẵng, cụ thể là thành phố Tam Kỳ (cũ) có nhiều cơ sở hạ tầng văn hóa - thể thao, đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức các sự kiện lớn của thành phố, quốc gia, thậm chí quốc tế. Và kể từ sau ngày hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, nơi đây vẫn liên tục diễn ra nhiều giải đấu thể thao lớn quy mô toàn quốc với các môn bóng đá, Jujitsu, Wushu.

Thi đấu nội dung quyền nữ Giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc năm 2025 tại Nhà thi đấu TD-TT Quảng Nam. Ảnh: Tường Vy

Giải Wushu vô địch các đội mạnh toàn quốc năm 2025 đang diễn ra sôi nổi tại Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao Quảng Nam (phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng) từ ngày 17 đến 25/8. Giải thu hút trên 260 vận động viên của 20 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành, bao gồm Đà Nẵng, Bắc Ninh, Công An Nhân Dân, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quân Đội, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, quy mô không bằng cách đây hai năm (năm 2023 có 330 vận động viên với 29 đoàn) do hợp nhất tỉnh, thành phố, song tính chất cạnh tranh, mức độ hấp dẫn, chất lượng còn cao hơn bởi đây được coi là giải đấu tiền SEA Games 33.

Trước đó, Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao Quảng Nam cũng liên tục “sáng đèn” khi diễn ra hai giải đấu quốc gia là Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia năm 2025 (từ ngày 7 đến 10/8) và đặc biệt là Vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng quốc gia năm 2025 Cúp Nestlé Milo (từ ngày 20/7 đến 2/8).

Sau hai năm đăng cai vòng bảng, đây là lần đầu tiên Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao Quảng Nam được chọn tổ chức vòng chung kết với sự tham gia của 16 đội bóng xuất sắc nhất cả nước. Giải đấu không chỉ là sân chơi hấp dẫn, bổ ích cho các em thiếu nhi mà còn là nơi phát hiện, chắp cánh cho những ước mơ bóng đá của các cầu thủ nhí, cống hiến cho nền bóng đá nước nhà.

Việc được chọn tổ chức giải là minh chứng, cho thấy sự tin tưởng của ban tổ chức đối với một giải đấu có sức lan tỏa lớn đến phong trào bóng đá thiếu nhi cả nước.

Ngoài ra, còn có thể kể đến Giải đấu tập huấn Thiên Long nhằm giúp các đội chuẩn bị cho mùa giải V-League mới với sự tham dự của Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng, Ninh Bình và Sinh viên Hàn Quốc, diễn ra trên sân Tam Kỳ.

Trong thời gian chưa đầy 2 tháng sau ngày hợp nhất, thành phố Đà Nẵng vẫn phát huy vai trò, vị thế của mình để trở thành tâm điểm của cả nước với nhiều giải thể thao quốc gia được tổ chức sôi nổi. Với mục tiêu không chỉ là địa phương có phong trào thể dục - thể thao mạnh, Đà Nẵng còn phấn đấu trở thành trung tâm của cả nước trong việc thu hút, tổ chức các sự kiện thể thao quốc gia và quốc tế.

Theo ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, qua việc đăng cai tổ chức một số giải thể thao tầm quốc gia tại Tam Kỳ nhằm thúc đẩy phát triển phong trào; đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các sự kiện văn hóa, thể thao của người dân khu vực phía nam của thành phố.

Thời gian tới, Đại hội Thể dục - Thể thao thành phố Đà Nẵng cũng sẽ tính toán phương án chia bảng để tổ chức tại các địa phương sẽ giúp phát triển phong trào trên địa bàn thành phố, tạo thuận lợi cho người dân tham gia.