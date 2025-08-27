Thế giới Nhật Bản rót hàng chục tỷ USD đầu tư vào Ấn Độ ĐNO - Nikkei Asia đưa tin, tại cuộc gặp thượng đỉnh Nhật Bản - Ấn Độ dự kiến diễn ra vào thứ Sáu tuần này, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba sẽ công bố sáng kiến ​​đầu tư trị giá 68 tỷ USD vào Ấn Độ trong 10 năm tới.

Nhật Bản, quốc gia có thế mạnh về AI. Ảnh: Orfonline

Tokyo sẽ đầu tư hơn 68 tỷ USD vào các lĩnh vực trọng điểm như: trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, chăm sóc sức khỏe, môi trường, hậu cần, giao thông vận tải và các công ty khởi nghiệp trong thập kỷ tới, cũng như tăng gấp đôi lượng chuyên gia Ấn Độ được tuyển dụng.

Gói đầu tư trên của Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ song phương với quốc gia đông dân số 1 thế giới với hơn 1,45 tỷ người, kích thích nền kinh tế Ấn Độ, đồng thời giúp bù đắp tình trạng thiếu hụt lao động tại Nhật Bản.

Cạnh đó, cuộc hội đàm của nhà lãnh đạo Nhật Bản và Ấn Độ sẽ đề cập đến việc thành lập chương trình trao đổi nghiên cứu viên trẻ về AI theo “dự án hợp tác AI” mới, áp dụng giải pháp AI để giải quyết các vấn đề xã hội. Ấn Độ cũng mong muốn tận dụng thế mạnh của Nhật Bản về vật liệu và thiết bị bán dẫn.

Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nhật bản Ishiba và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tham quan nhà máy thiết bị bán dẫn của Tokyo Electron tại tỉnh Miyagi, thăm trung tâm đào tạo khách hàng. Đây là cơ hội để Nhật Bản thể hiện lợi thế công nghệ của xứ hoa anh đào.

Nhật Bản sẽ tiếp tục mở rộng hỗ trợ đầu tư cho các công ty khởi nghiệp của Ấn Độ, dựa trên các khoản vay bằng đồng yên Nhật trước đây của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) dành cho công ty công nghệ tại bang Telangana, trung tâm công nghệ thông tin của Ấn Độ.

Đối mặt với tình trạng thiếu hụt ước tính 790 nghìn lao động công nghệ cao vào năm 2030, Tokyo có kế hoạch tiếp nhận thêm chuyên gia từ Ấn Độ - quốc gia đào tạo khoảng 1,5 triệu kỹ sư tốt nghiệp mỗi năm.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản ​​sẽ công bố cam kết của Tokyo trong việc chào đón thêm nhiều chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ tiên tiến. Trong 5 năm qua, khoảng 25.000 chuyên gia Ấn Độ có tay nghề cao đến Nhật Bản để làm việc, học tập hoặc đào tạo.

Ông Ishiba cho biết, Nhật Bản sẽ tăng gấp đôi con số này trong 5 năm tới, phù hợp với tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng gia tăng mà các công ty Nhật Bản đang phải đối mặt.

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Modi sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 29/8 tới. Ảnh: Nation

Một số công ty Nhật Bản đã triển khai, trong đó có Sompo Care, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, bắt đầu tuyển dụng và đào tạo nhân viên Ấn Độ, với đợt đầu tiên làm việc tại Nhật Bản sau khi được đào tạo tại cơ sở mà công ty thành lập ở Ấn Độ vào năm 2024.

Tương tự, công ty năng lượng Sekisho triển khai chương trình kết nối sinh viên Ấn Độ tốt nghiệp với các công ty Nhật Bản. Tháng 8/2025, Sekisho thành lập công ty con tại Ấn Độ để hỗ trợ sinh viên và các công ty Nhật Bản về đào tạo ngôn ngữ và giới thiệu việc làm, đặc biệt tập trung vào các công ty khu vực tại Nhật Bản.