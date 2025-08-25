Thế giới Tổng thống Hàn Quốc công du Nhật Bản, Mỹ Ngày 25/8 (giờ địa phương), hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung diễn ra tại Washington, dự kiến thảo luận một loạt các vấn đề từ thương mại đến an ninh.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (trái) và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: NHK

Tổng thống Trump tiếp đón Tổng thống Lee tại Washington sau khi hai nước đạt được thỏa thuận thương mại vào tháng trước, giảm thuế quan của Mỹ đối với đồng minh châu Á này từ mức 25% xuống còn 15%, đổi lại, Seoul sẽ đầu tư 350 tỷ USD và mua 100 tỷ USD năng lượng từ Mỹ. Bước tiến này cho thấy liên minh Hàn-Mỹ vẫn là trụ cột trong chính sách của Tổng thống Lee Jae Myung, hướng tới “liên minh chiến lược toàn diện định hướng tương lai.”

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết, quỹ 350 tỷ USD sẽ đóng vai trò tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty Hàn Quốc chủ động thâm nhập thị trường Mỹ trong các ngành công nghiệp thế mạnh như đóng tàu, chất bán dẫn, pin thứ cấp, công nghệ sinh học và năng lượng.

Trong đó, các quan chức tại Seoul ca ngợi hợp tác đóng tàu nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp Mỹ là công cụ quan trọng để đạt được thỏa thuận thương mại. Hàn Quốc đồng ý đầu tư 150 tỷ USD trong tổng gói đầu tư vào hợp tác đóng tàu với Mỹ. Các chi tiết cụ thể hơn có thể được công bố tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Hàn Quốc lần này.

Theo Reuters, Cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết việc “hiện đại hóa” liên minh với Mỹ sẽ là một trong những nội dung chính trong chương trình nghị sự. Theo TTXVN, hai nước tiếp tục phối hợp trong an ninh khu vực, nhất là chia sẻ thông tin tình báo và phòng thủ tên lửa. Seoul và Washington cũng thúc đẩy nhóm tham vấn hạt nhân nhằm răn đe trước các hành động của Triều Tiên.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc này cũng tiềm ẩn rủi ro. Giáo sư Kim Joon Hyung, cựu Viện trưởng Học viện Ngoại giao Hàn Quốc, nhận định liên minh Mỹ-Hàn ở thế bất cân xứng: Seoul cần Washington để bảo đảm an ninh, nhưng Mỹ coi Hàn Quốc là mắt xích kiềm chế Trung Quốc khiến Seoul mất dần dư địa thực thi chính sách cân bằng. Trong kinh tế-công nghệ, hợp tác Hàn-Mỹ được mở rộng sang chuỗi cung ứng bán dẫn, pin xe điện, trí tuệ nhân tạo, đóng tàu và năng lượng sạch. Song nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ.

Bước vào Nhà Xanh, Tổng thống Lee Jae Myung tuyên bố sẽ theo đuổi “đường lối thực dụng” vì lợi lích quốc gia. Quả vậy, trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Hàn Quốc một ngày, Tổng thống Lee có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru kéo dài 113 phút, cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ với Nhật Bản đối với nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

Theo Nippon, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “bỏ qua những khác biệt nhỏ” để tiếp tục xây dựng “mối quan hệ hợp tác” theo “hướng tới tương lai và cùng có lợi”, trong đó tập trung hợp tác an ninh - kinh tế. Đến thăm Tokyo cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Lee kể từ khi nhậm chức.

Theo Japan Times, dù cuộc gặp không đề cập nhiều đến các kết quả cụ thể, Nhật Bản - Hàn Quốc đạt được thỏa thuận về kế hoạch cho phép người trẻ tuổi được cấp thị thực lao động kỳ nghỉ hai lần, thay vì chỉ một lần theo hệ thống hiện tại, đồng thời nhất trí thiết lập khuôn khổ đối thoại về tình trạng suy giảm dân số, suy thoái kinh tế khu vực và thiên tai, các cuộc đàm phán phần lớn xua tan lo ngại của Nhật Bản rằng mối quan hệ có thể gặp khó khăn. Trong lĩnh vực an ninh, hai nhà lãnh đạo Nhật Bản - Hàn Quốc tái khẳng định cam kết về phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, thiết lập hòa bình vĩnh viễn... Ông Lee nhấn mạnh cuộc hội đàm cùng ngày đánh dấu việc nối lại “ngoại giao con thoi” giữa nguyên thủ hai nước.

Tam giác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật, vốn được củng cố mạnh dưới thời ông Yoon Suk Yeol, dự kiến vẫn tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Lee Jae Myung, cách tiếp cận có thể tập trung vào lợi ích thiết thực, song thận trọng hơn với các sáng kiến an ninh mở rộng do Washington dẫn dắt nhằm cạnh tranh với Trung Quốc.