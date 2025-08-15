Xã hội Nhiều cơ quan, đoàn thể và tổ chức xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giúp đỡ người dân và học sinh khó khăn ĐNO - Trong tháng 8/2025, các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều chương trình, phong trào thiện nguyện hỗ trợ người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hyundai Sông Hàn tổ chức chương trình “Gửi tặng tri thức - Chắp cánh ước mơ”. Ảnh: H.T

* Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố phối hợp với Hyundai Sông Hàn tổ chức chương trình “Gửi tặng tri thức - Chắp cánh ước mơ” năm 2025 tại Trường Tiểu học Thị trấn Prao, xã Đông Giang.

Chương trình đã trao 100 suất quà gồm sách giáo khoa, vở và sữa cho 100 em thiếu nhi cùng 10 suất học bổng dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Giang với tổng trị giá 100 triệu đồng.

* Chi hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an xã Phú Ninh phối hợp tổ chức chương trình “Cháo ấm nghĩa tình” cho bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn.

Chi hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an xã Phú Ninh phối hợp tổ chức chương trình “Cháo ấm nghĩa tình”. Ảnh: H.T

Với thông điệp “Một bát cháo - vạn nghĩa tình, một hành động nhỏ - ngàn lời gửi trao”, cán bộ, hội viên, đoàn viên công an xã đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp và nấu gần 150 suất cháo, mua 160 hộp sữa tặng các bệnh nhân.

* Với tấm lòng sẻ chia và tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Liên Chiểu phối hợp với Chi hội Phụ nữ Quang Thành 4A6 vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 52 triệu đồng, gửi tặng người dân xã Tây Giang.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Liên Chiểu hỗ trợ người dân xã Tây Giang. Ảnh: H.T

Từ nguồn kinh phí này, đoàn đã trao 20 suất quà trị giá 6 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn; tặng nhu yếu phẩm, gạo, chăn màn và đồ dùng học tập trị giá 40 triệu đồng cho học sinh tại các bản làng vùng núi, tổ chức bữa ăn cho các em.