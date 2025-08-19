An ninh trật tự Những chiến công ghi dấu sự trưởng thành Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng tuyệt đối trung thành với Đảng, vì nước quên thân vì dân phục vụ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dấu ấn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng 26/8/1945 khởi nghĩa nổ ra tại Đà Nẵng và nhanh chóng giành được thắng lợi. Ủy ban khởi nghĩa tuyên bố giải tán chính quyền tay sai, thành lập chính quyền cách mạng. Cũng chính ngày này, lực lượng Công an thành phố ra đời.

Ngay sau khi được thành lập, lực lượng công an nhanh chóng triển khai các mặt công tác nhằm ổn định tình hình và thiết lập nền an ninh trật tự. Nhiệm vụ cấp bách lúc bấy giờ là đấu tranh trấn áp bọn phản cách mạng, chuẩn bị đối phó với tình hình phức tạp khi quân Tưởng và quân Pháp kéo vào, tiếp tục xây dựng và phát triển lực lượng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Công an thành phố tuy còn non trẻ nhưng có bước trưởng thành vượt bậc, mưu trí dũng cảm, đối phó với nhiều kẻ thù nguy hiểm.

Đồng thời, luồn sâu vào các vùng địch tạm chiếm, xây dựng cơ sở cách mạng, tiến hành các hoạt động điệp báo, phá tề, trừ gian, diệt ác, góp phần cùng toàn quân, toàn dân làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của đất nước.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Tổng Bí thư) trong chuyến thăm và làm việc tại Công an thành phố tháng 4/2021. Ảnh LÊ HÙNG

Trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng Công an thành phố có những đóng góp to lớn, thể hiện qua việc bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh chống địch và xây dựng lực lượng.

Là người chứng kiến và đồng hành với những bước trưởng thành của lực lượng Công an Quảng Nam - Đà Nẵng, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an kể lại vào thời khắc lịch sử ngày 29/3/1975 khi Đà Nẵng được giải phóng.

Theo đó, vào thời điểm ấy, lực lượng an ninh phối hợp các lực lượng khác tiến công, chiếm lĩnh một số điểm trọng yếu, như: nhà máy đèn, nhà máy nước, Đài phát thanh, Nha cảnh sát vùng I, trụ sở Quốc dân đảng, Cơ quan CIA, Tòa Thị chính… và các điểm của cảnh sát ngụỵ.

11 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ. Ảnh: Tư liệu

Trong quá trình tấn công chiếm lĩnh các cơ quan, công sở của địch, lực lượng an ninh thu giữ hầu hết phương tiện, tài liệu của địch; nhanh chóng triển khai công tác bảo vệ các mục tiêu đã chiếm lĩnh; tổ chức bảo vệ đưa đón các đồng chí lãnh đạo của Khu ủy, Tỉnh ủy vào Đà Nẵng để chỉ đạo cuộc tiến công và thiết lập chính quyền cách mạng lâm thời…

Một trong những chiến công vang dội của lực lượng an ninh Công an thành phố là vào năm 1978, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Hoàng Văn Lai, Trưởng ty Công an đã triệt phá tổ chức phản động “Việt Nam dân tộc cách mạng Đảng” do Nguyễn Văn Bảy cầm đầu.

Trong trận đột kích vào hang ổ của bọn phản động, đồng chí Hoàng Văn Lai đã anh dũng hy sinh. Biến đau thương thành hành động, sự mất mát này càng hun đúc thêm ý chí chiến đấu và quyết tâm của lực lượng Công an thành phố.

“Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bộ Công an, dù đối mặt với khó khăn ở bất kỳ giai đoạn nào, lực lượng Công an thành phố vẫn luôn vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Sự trưởng thành ấy được chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao”, Thượng tướng Lê Thế Tiệm khẳng định.

Vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Từ những ngày đầu gian khó đến thời điểm hiện tại, lực lượng Công an thành phố đã chứng minh bản lĩnh, sự trung thành tuyệt đối với Đảng và nhân dân. Từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (năm 1997), lực lượng Công an thành phố góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện hiệu quả các chương trình “Thành phố 4 an”, “Thành phố môi trường”…

Đặc biệt từ ngày 1/7/2025, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Công an thành phố Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành hợp nhất về chung một nhà.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố khẳng định, đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu sự vững mạnh, mở ra chương mới trong sự phát triển của lực lượng Công an thành phố sau 28 năm chia tách. Đồng thời tạo khí thế, quyết tâm cho toàn lực lượng Công an thành phố bước vào kỷ nguyên mới với niềm tin và khát vọng lớn.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, với tinh thần chủ động, quyết liệt, lực lượng Công an thành phố đã làm tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu và triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Công an thành phố Đà Nẵng triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch lên tới 9.000 tỷ đồng, bắt giữ hàng trăm đối tượng có liên quan. Ảnh LÊ HÙNG

Qua đó góp phần tạo môi trường ổn định, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố niềm tin trong nhân dân. Đồng thời tin tưởng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố sẽ tiếp tục thể hiện rõ nét tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên, bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức công vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước thời cơ và vận mệnh lịch sử của dân tộc, Thượng tướng Lê Thế Tiệm tin tưởng rằng, với bản lĩnh, phẩm chất và truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố hôm nay sẽ sẵn sàng gánh vác trọng trách, vượt qua thách thức để góp phần bảo vệ an ninh trật tự, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.