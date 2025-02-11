Kinh tế Nỗ lực cấp điện trở lại 100% trong ngày 2/11 ĐNO - Đến 7 giờ sáng 2/11, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) khôi phục cấp điện cho 814.126/825.638 khách hàng bị ảnh hưởng, đạt 98,6%. Toàn bộ lưới điện 110kV đã được khôi phục và vận hành ổn định.

Các đơn vị điện lực đang tranh thủ từng giờ nước rút để kiểm tra thiết bị, xử lý sự cố và thay thế vật tư hư hỏng, sớm khôi phục điện cho người dân. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Theo EVNCPC, hiện còn 11.512 khách hàng (0,23%) tại các khu vực ngập sâu, sạt lở và giao thông bị chia cắt chưa thể tiếp cận. EVNCPC duy trì trực 24/24 giờ, bố trí lực lượng tại chỗ, chờ điều kiện an toàn để đóng điện sớm nhất.

Trong đợt mưa lũ, lưới điện trung áp ghi nhận 600 sự cố; đến nay đã xử lý 572 vụ. Còn 235 trạm biến áp phân phối (0,41%), tương ứng khoảng 3,9MW công suất (0,11% phụ tải cực đại) đang tiếp tục được khắc phục.

Ngành điện miền Trung đang nỗ lực hoàn thành đóng điện trong ngày 2/11. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Tại Quảng Trị, đã khôi phục 12/13 sự cố, còn 840 khách hàng chủ yếu ở: Quảng Trạch, Ba Đồn và Trung Thuần. Tại thành phố Huế, đã xử lý 244/245 sự cố, còn 245 khách hàng tại phường Thuận Hóa do khu vực vẫn ngập.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, đã khôi phục 27/31 sự cố, còn 280 khách hàng tại một số xã vùng cao Sơn Tây - Tây Trà. Riêng thành phố Đà Nẵng, khôi phục 289/311 sự cố, còn 10.147 khách hàng tại các khu vực ngập lụt và miền núi như: Nam Phước, Nông Sơn, Tây Giang, Nam Trà My, Trà Giáp…

Tổng Giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư cho biết, các đơn vị đang “tranh thủ từng giờ nước rút” để kiểm tra thiết bị, xử lý sự cố và thay thế vật tư hư hỏng.

“Lưới điện cơ bản đã ổn định. Chúng tôi phấn đấu hoàn tất khôi phục trong ngày 2/11, trừ những vị trí chưa đảm bảo an toàn hoặc giao thông chưa thông suốt. Ngay khi điều kiện cho phép, ngành điện sẽ triển khai ngay”, ông Cư cho hay.