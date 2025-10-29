Thời tiết ngày 29/10: Mưa lớn kéo dài từ Huế đến Quảng Ngãi, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất

ĐNO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 29/10, tại khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Quốc lộ 1 đoạn qua phường Điện Bàn (thành phố Đà Nẵng) bị ngập, phương tiện không thể qua lại. Ảnh: ANH DŨNG/TTXVN

Lượng mưa ghi nhận ở một số trạm như: đỉnh Bạch Mã (Huế), Trà Vân (Đà Nẵng), Sơn Lập (Quảng Ngãi) đều vượt 170mm.

Dự báo trong ngày 29/10, khu vực thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 120 - 250mm, cục bộ có nơi vượt 400mm.

Khu vực Nam Quảng Trị và phía Đông Quảng Ngãi có mưa 80 - 180mm, có nơi mưa rất to trên 350mm. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70 - 140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngày 29/10, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Tuy nhiên, từ đêm nay, khu vực Thanh Hóa - Nghệ An sẽ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh Gia Lai - Lâm Đồng cũng có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 20 - 40mm, cục bộ trên 100mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hiện lũ trên sông Hương và sông Bồ (Huế) đang xuống; sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) dao động ở mức cao; sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên.

Trong 24 giờ tới, mực nước sông Bồ tại Phú Ốc sẽ xuống dưới báo động 3, sông Hương tại Kim Long còn trên báo động 3. Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn vẫn ở mức cao hơn báo động 3 khoảng 1,1 - 1,2m; sông Trà Khúc tiếp tục lên, ở mức báo động 2 - báo động 3.

Tình trạng ngập sâu diện rộng tại Huế, Đà Nẵng có thể duy trì trong vài ngày tới. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Từ ngày 30/10, mưa lớn tại khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần. Lũ và ngập lụt tại các vùng trũng thấp có thể ảnh hưởng đến giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7 tại khu vực Cồn Cỏ, Bạch Long Vỹ; riêng đảo Lý Sơn có gió giật cấp 8.

Dự báo ngày và đêm 29/10, vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ngoài ra, ở Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa và vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; đêm có mưa rài rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.