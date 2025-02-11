Xã hội Nỗ lực ổn định sản xuất, kinh doanh sau lũ

ĐNO - Sau khi lũ rút, người dân, doanh nghiệp nhanh chóng bắt tay dọn dẹp, khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Nhung tranh thủ phơi lúa bị ngấm nước lũ nhằm vớt vát lại phần nào. Ảnh: KHÁNH LINH

Trưa 2/11, tranh thủ trời tạnh ráo, bà Nguyễn Thị Nhung (thôn Hà Nông Tây, xã Điện Bàn Tây) mang những bao lúa ướt ra phơi sau những ngày ngâm trong lũ. Bà Nhung cho biết, hơn 4 tấn lúa của bà bị ngập úng trong đợt lũ vừa qua, hầu hết đều nứt mộng. “Bây giờ chỉ còn cách phơi khô để bán, máy cám cho heo, gà chứ không ăn được, coi như gỡ được chừng nào hay chừng ấy”, bà Nhung chia sẻ.

Gia đình bà Nhung kinh doanh lúa gạo, mặc dù đã chuẩn bị từ trước nhưng do nước lớn nhanh vượt dự đoán nên không kịp di dời.

Theo bà Võ Thị Bé Em, tiểu thương kinh doanh áo quần, giày dép tại chợ Vĩnh Điện (phường Điện Bàn), tuy đã cho tất cả áo quần vào bao ni lông, chất lên giàn giáo cao 1,5m nhưng nước vẫn chạm ướt, một số áo quần thấm bùn non, số khác bị nước lũ cuốn trôi, tổng thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Từ chiều 31/10, khi nước rút, bà huy động người thân lên gom dọn áo quần bị ngấm nước, thuê xe chở về nhà ở phường Điện Bàn Đông giặt sấy lại. Sáng 2/11, bà Em tiếp tục lên chợ thu nhặt những bịch áo quần, giày dép của mình còn vương vãi quanh chợ nhằm vớt vát phần nào thiệt hại.

Chợ Vĩnh Điện là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng trong đợt lũ vừa qua. Hầu hết gian hàng ở tầng 1 đều bị ngập sâu, bùn non phủ kín, nhất là các quầy hàng gia vị, gia dụng và thời trang...

Ngay sau khi nước rút, tiểu thương tất bật thu dọn, lau rửa, tìm nhặt từng món hàng còn sót lại với hy vọng vớt vát phần nào thiệt hại. Dù mệt mỏi sau nhiều ngày chống chọi với lũ, ai nấy vẫn nỗ lực khôi phục gian hàng, sớm ổn định buôn bán trở lại.

Bà Mai Thị Hiền, tiểu thương kinh doanh hàng gia vị chợ Vĩnh Điện, chia sẻ, mực nước lên nhanh và cao, gần như không thể bảo vệ được hàng hóa an toàn. Trong ki-ốt của bà, nhiều mặt hàng như đường, muối, bột ngọt bị ngâm nước hư hỏng hoàn toàn, thậm chí một số hàng hóa đặt trên kệ cao cũng bị nước lũ cuốn đổ.

“Gia vị mà ngâm nước chỉ còn cách bỏ đi, không thể tận dụng được. Dù chưa thống kê đầy đủ, nhưng thiệt hại chắc chắn không nhỏ”, bà Hiền nói.

Bà Hiền tiếp tục dọn dẹp ki-ốt để sớm ổn định buôn bán trở lại. Dù tiếc nuối vì thiệt hại lớn, nhưng bà vẫn giữ tinh thần lạc quan: “Buồn thì có buồn, nhưng so với nhiều người còn khó khăn hơn, mình vẫn còn may mắn”, bà Hiền chia sẻ.





Trong đợt lũ vừa qua, hàng nghìn hộ dân cùng nhiều cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị thiệt hại nặng. Nhiều gia đình mất mát tài sản, từ tủ lạnh, ti vi, xe máy đến hàng hóa, nhà cửa, ô tô...

Đến trưa 2/11, dấu vết của trận lũ vẫn còn hiện rõ trên nhiều tuyến đường, khu dân cư và chợ dân sinh. Bùn đất, rác thải và mùi ẩm mốc vẫn bao trùm.

Đáng chú ý, các kho hàng nông sản và cơ sở kinh doanh hàng điện tử thiệt hại rất lớn. Từ chiều 31/10, kho hàng nông sản Hải Vinh nằm trên đường 33 (phường An Thắng) đã huy động gần 20 người đến dọn dẹp vận chuyển gần 1.000 bao gạo, nếp, đậu, đường ra bên ngoài, nhưng cũng mới chỉ được một phần. Dự kiến, phải mất 5 ngày nữa mới hoàn thành việc dọn dẹp.

Kho hàng Hải Vinh nhanh chóng dọn dẹp để ổn định kinh doanh. Ảnh: KHÁNH LINH

Đại diện kho hàng Hải Vinh cho biết, dù nhà kho được xây cao hơn mặt bằng xung quanh nhưng vẫn không thể chống chọi với mực nước lũ năm nay. Ước tính, tổng thiệt hại lên đến hơn 1 tỷ đồng.

“Thiệt hại lớn như vậy thì khó lòng bình thản, nhưng cũng phải tiếp tục làm thôi. Trước mắt là tập trung dọn dẹp, xử lý hàng hư hại, sau đó mới tính đến khôi phục hoạt động kinh doanh trong những ngày tới”, đại diện kho hàng chia sẻ.