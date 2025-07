Văn hóa - Văn nghệ “Nơi pháo hoa rực rỡ”: Cuộc hẹn sắc màu bên sông Hàn Đà Nẵng Cuối tuần có cuộc trò chuyện cùng bộ đôi nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng - những người luôn xem thời trang là hành trình kể chuyện bằng sắc màu và cảm xúc - để lắng nghe họ kể về một Đà Nẵng rất khác.

Bộ đôi nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng. Ảnh: TANGTANG

Thời trang Việt có một cuộc hẹn đặc biệt bên bờ sông Hàn vào ngày 20/7 tại show diễn “Nơi pháo hoa rực rỡ - Paint my love” của VUNGOC&SON.

* Tại sao lại là Đà Nẵng, và tại sao lại là bến cảng Sông Hàn cho show diễn lần này, thưa các anh?

- Chúng tôi chọn Đà Nẵng bởi vì đây không chỉ là thành phố biển xinh đẹp, hiện đại mà còn mang trong mình tinh thần phóng khoáng, cởi mở giống với tinh thần mà chúng tôi muốn truyền tải qua thời trang.

Riêng bến cảng Sông Hàn, đó là biểu tượng giao thoa giữa văn hóa, lịch sử và sự phát triển. Việc đặt runway ngay bên bờ sông, giữa những tia nắng hoàng hôn và ánh sáng đô thị đang lên đèn, tạo nên một không gian trình diễn mang tính nghệ thuật độc nhất.

Runway lần này có chiều dài 300m dọc bến cảng, là một thiết lập chưa từng có trong một fashion show tại Việt Nam.

Thử thách lớn nhất chính là điều kiện thiên nhiên: gió, mặt nước, ánh sáng... Chúng tôi vẫn muốn giữ trọn vẻ tự nhiên nhưng đảm bảo sự chuyên nghiệp, an toàn và hợp nhất.

* Không chỉ là thời trang, show diễn của VUNGOC&SON luôn là một bản hòa ca... Hai anh muốn kể điều gì về Đà Nẵng?

- Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố của ánh sáng và pháo hoa. Chúng tôi muốn ghi dấu những khoảnh khắc ngắm Đà Nẵng khi chiều buông, khi pháo hoa đang nở và khi ánh sáng trong tim người trẻ Việt Nam cùng rực sáng.

Show cũng là “bức thư tỏ tình” với thành phố yêu dấu. Chúng tôi muốn kể về một Đà Nẵng giản dị và rực rỡ, về sự giao thoa giữa hiện đại và thiên nhiên.

“Nơi pháo hoa rực rỡ” không chỉ là tên gọi, đó là tâm trạng, là sự thổi hồn của màu sắc, ánh sáng và sự nhiệt huyết địa phương.

“ Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền và người dân Đà Nẵng. Điều làm chúng tôi xúc động nhất chính là việc được chọn 300 khách mời địa phương tham dự như một món quà tri ân, đóng góp, lan tỏa tình yêu đất nước qua thời trang”.

VUNGOC&SON

* Những bộ sưu tập (BST) lần này sẽ mang tinh thần và câu chuyện gì, thưa các anh?

- BST Cruise 2025 là bản giao hưởng của mùa hè, của những chuyến viễn du đầy xúc cảm, nơi sắc xanh được khai thác với nhiều tầng nghĩa.

Từ màu xanh dịu mát của biển trời Đà Nẵng, đến xanh thẳm sâu lắng của những chiều hoàng hôn nơi cảng Sông Hàn, hay cả xanh tươi của những mảng cây và hoa muống biển hoang dại.

Chúng tôi vẫn trung thành với bảng màu rực rỡ - ADN đặc trưng của VUNGOC&SON. Nhưng lần này, các sắc độ được tiết chế và phối hợp để tôn lên sự dịu dàng, thanh lịch nhưng không kém phần mạnh mẽ của người phụ nữ hiện đại.

Với hơn 150 thiết kế, bộ sưu tập sẽ thể hiện vẻ đẹp đa tầng lớp: vừa tự do, vừa đậm chất Á Đông.

* Sau mỗi show diễn, VUNGOC&SON luôn để lại một hình ảnh thị giác rất rõ ràng. Với show lần này, hai anh muốn người xem nhớ điều gì?

- Chúng tôi muốn khán giả để lại trong tim một hình ảnh: hoàng hôn bên bờ sông, pháo hoa trong trang phục, và nụ cười của những người yêu cái đẹp.

* Trong rất nhiều show thời trang tổ chức khắp Việt Nam, làm thế nào để VUNGOC&SON giữ được bản sắc riêng, không lặp lại chính mình?

- Chúng tôi luôn xem thời trang là một hành trình - và khách mời, khán giả chính là bạn đồng hành. Mỗi show là một câu chuyện mới, không lặp lại, nhưng luôn trung thành với ngôn ngữ của chúng tôi: văn hóa, tình cảm và cái đẹp.

Chúng tôi may mắn đã ghi dấu trong giới mộ điệu về ADN sắc màu của chính thương hiệu, nhưng bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn lan tỏa một thương hiệu Made in Vietnam, Made by Vietnam” ra thế giới.

* Cảm ơn chia sẻ của hai anh.