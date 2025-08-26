Thứ Ba, 26/8/2025
Nông nghiệp

Nông dân Thăng Điền khẩn trương thu hoạch lúa hè thu

MỸ LINH - GIANG BIÊN 26/08/2025 17:58

ĐNO - Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5, nhưng trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, sau khi bão tan, nông dân xã Thăng Điền ra đồng thu hoạch lúa hè thu theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để bảo toàn năng suất.

Thang Dien 19
Nông dân xã Thăng Điền thuê máy gặt đập liên hợp để thu hoạch lúa vụ hè thu. Ảnh: GIANG BIÊN

Vụ hè thu này, gia đình ông Ngô Tấn Lễ (thôn Kế Xuyên 1) gieo sạ 1,3 mẫu ruộng (khoảng 6.500m2). Tranh thủ bão tan, trời nắng, gia đình ông thu hoạch 5 sào lúa.

“Rất may bão số 5 không ảnh hưởng trực tiếp, không gây mưa nên tranh thủ trời nắng ráo gia đình tôi thu hoạch lúa ngay. Thời tiết này lúa phơi 1-2 nắng đã khô, có thể đem về nhà”, ông Lễ nói.

Thang Dien 20
Sau thu hoạch, ông Ngô Tấn Lễ tranh thủ trời nắng để phơi lúa. Ảnh: GIANG BIÊN

Thôn Kế Xuyên 1 (xã Thăng Điền) hiện có 120ha sản xuất lúa hè thu đang vào vụ thu hoạch. Thôn có 5 tổ tự quản, đã hợp đồng bố trí 5 máy gặt để thu hoạch lúa cho người dân trong tổ.

Ông Bùi Ngọc Quốc, Tổ trưởng tổ tự quản số 5 (thôn Kế Xuyên 1) cho hay, bão số 5 tan, chúng tôi tuyên truyền vận động người dân thu hoạch gần 40ha lúa hè thu để bảo toàn năng suất.

Xã Thăng Điền sản xuất vụ lúa vụ hè thu với tổng diện tích 2.466ha, phân bố đều tại 22 thôn. Lúa đang giai đoạn chín, chỉ một số diện tích lúa ở vùng trũng thấp do ảnh hưởng của mưa lớn đầu vụ phải sạ lại nay mới vừa trổ bông, tập trung ở các thôn An Thái, An Thành 2, Tú Nghĩa, Tú Phương.

“Trước diễn biến thời tiết phức tạp, dông, lốc, áp thấp nhiệt đới xuất hiện nhiều, để hạn chế rủi ro, thất thu, địa phương khuyến cáo nông dân chủ động phương án thu hoạch lúa vừa chín sinh lý (đạt độ chín 85 - 90%) với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để bảo toàn năng suất trước mùa mưa bão”, ông Quốc cho biết.

Theo ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, để bảo đảm thu hoạch lúa hè thu năm 2025 diễn ra thuận lợi, địa phương đã họp các thôn, quán triệt và hướng dẫn cụ thể đến nhân dân.

Qua rà soát, các thôn đều chủ động bố trí, hợp đồng máy gặt, bình quân mỗi tổ tự quản có 2-3 máy, đáp ứng nhu cầu thu hoạch với mức giá thống nhất, theo mặt bằng chung.

Thang Dien 18
Tranh thủ trời nắng, nông dân thôn Kế Xuyên 1 thu hoạch lúa hè thu. Ảnh: GIANG BIÊN

Ông Tùng cho biết thêm, UBND xã giao nhiệm vụ cho các thôn và Phòng Kinh tế xã thường xuyên theo dõi, nắm chắc tiến độ thu hoạch lúa hè thu. Đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động của các chủ máy gặt, bảo đảm phục vụ kịp thời, chu đáo, đúng cam kết, không để xảy ra tình trạng nâng giá hoặc gây khó khăn cho nông dân.

Xã Thăng Điền
