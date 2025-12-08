Nông nghiệp Thăng Điền phòng chống dịch tả lợn châu Phi Dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát mạnh, bên cạnh sự vào cuộc của hệ thống chính trị xã, người dân xã Thăng Điền cũng đã nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi để ngăn chặn, dập tắt sớm dịch bệnh.

Bà Lê Thị Gái (trái) đã chuyển sang bán các sản phẩm khác để mưu sinh. Ảnh: GIANG BIÊN

Nửa tháng nay, cả 10 ki-ốt bán thịt heo tại chợ Kế Xuyên (xã Thăng Điền) trở nên vắng lặng. Một số tiểu thương đã nghỉ bán; một số khác đã chuyển sang bán thịt bò, chả cá… chờ khi hết dịch tả lợn châu Phi.

Bà Lê Thị Gái, tiểu thương chợ Kế Xuyên nói, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn xã dù có bán cũng không ai mua. Vì vậy tiểu thương bán thịt heo như chúng tôi phải chuyển đổi sang bán các loại khác phù hợp. Đối với tôi thì chuyển qua bán chả cá, tuy vậy do mặt hàng này chưa quen nên bán cũng ế ẩm.

Trước đó ngày 22/7, lực lượng chức năng của chính quyền xã Thăng Điền đã phối hợp tiến hành lấy 3 mẫu máu trên đàn heo của 3 hộ chăn nuôi tại thôn An Mỹ; Tú Ngọc B và Trà Long gửi xét nghiệm. Ngày 23/7, Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II có kết quả dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi đối với 3 mẫu máu trên.

Phun thuốc tiêu độc khử trùng lên đàn heo bị tiêu hủy. Ảnh: GIANG BIÊN

Căn cứ diễn biến, tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi, UBND xã Thăng Điền phát đi khuyến cáo trong thời gian có dịch bệnh tả lợn châu Phi, tạm dừng các hoạt động mua, bán, vận chuyển, giết mổ và các sản phẩm từ heo sau giết mổ có triệu chứng lâm sàng của bệnh dịch tả lợn châu Phi ra, vào vùng dịch. Người sử dụng sản phẩm từ heo phải có dấu kiểm soát giết mổ, có nguồn gốc rõ ràng.

Gia đình bà Phan Thị Nhiên (thôn Tứ Sơn, xã Thăng Điền) nuôi 3 con heo, trong đó có 1 con heo nái trọng lượng 2,7 tạ. Ngay khi heo nái có biểu hiện của dịch bệnh tả lợn châu Phi, gia đình bà Nhiên báo với chính quyền thôn để có hướng giải quyết. Lập tức, tổ phòng chống dịch bệnh tại thôn đã có mặt, cùng với xã lập biên bản tiêu hủy theo quy định.

Tính đến ngày 10/8, xã Thăng Điền đã có 1.290 con heo của 343 hộ mắc bệnh với trọng lượng tiêu hủy hơn 84 tấn.

Ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền cho biết, ngay sau khi xuất hiện dịch bệnh tả lợn châu Phi, địa phương đã kích hoạt lại 22 tổ tiêu hủy heo tại từng thôn để kịp thời nắm tình hình, phối hợp lập biên bản tiêu hủy heo mắc bệnh theo đúng quy định. Ngoài ra, địa phương đã bố trí 3 điểm tiêu hủy heo mắc bệnh tại các thôn Tú Nghĩa, Tứ Sơn và An Mỹ.

“Hiện nay đã có chủ trương hỗ trợ heo mắc bệnh bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi, chính quyền đã thông tin đến từng thôn, đến với người dân qua nhiều kênh để vận động người dân chủ động khai báo dập dịch sớm theo phương châm: Dịch tới đâu, báo tới đó”, ông Tùng nói.