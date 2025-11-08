Nông nghiệp Nông dân nỗ lực bảo vệ vụ lúa hè thu Vụ lúa hè thu 2025, nhiều diện tích lúa tại các xã Quế Phước và Nông Sơn đang đứng trước nguy cơ mất mùa do cây kém phát triển, sâu bệnh, nắng nóng kéo dài. Chính quyền và ngành nông nghiệp các địa phương đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch hại, chống hạn nhằm giảm thiểu thiệt hại cho nông dân.

Cán bộ ngành nông nghiệp hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại. Ảnh: MINH THÔNG

Gần một tháng nữa là đến mùa thu hoạch vụ lúa hè thu nhưng thời điểm này, cánh đồng lúa Bà Cò (thôn Lộc Đông, xã Nông Sơn) thấp còi, vàng lá...

Chỉ tay về đám lúa vàng lá của mình, ông Đặng Ngọc Xuân (78 tuổi, thôn Lộc Đông) cho biết, chưa năm nào cây lúa kém sinh trưởng và phát triển như năm nay mặc dù nông dân tích cực chăm sóc, bón phân và duy trì lượng nước đầy đủ.

Bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Phước Bình) bày tỏ: "Nhà tôi làm 3 sào ruộng, tất cả đều thuê mướn. Năm nay gieo cây giống lúa Quảng Nam 9 tuân thủ theo lịch thời vụ nhưng cây thấp còi, vàng lá và xuất hiện nhiều loại cỏ dại. Nông dân đang trong tình trạng thu không đủ chi. Rất mong chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra để có biện pháp khắc phục".

Nhiều người lo lắng vì vụ lúa hè thu đang đứng trước nguy cơ mất mùa. Nhiều nông dân cho rằng, lúa kém phát triển là do phân bón, giống lúa và thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng.

Người dân cho biết, thời điểm gieo cấy, cây lúa phát triển xanh tốt. Tuy nhiên, đến thời điểm làm đòng, cây lúa vàng lá, không trổ bông.

Ông Phan Minh Hoàng, Thôn trưởng thôn Lộc Đông cho hay, vụ hè thu 2025, cả thôn sản xuất giống lúa trên diện tích 112ha. Bà con nông dân xuống giống đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống cấp trên ban hành. Mặc dù nông dân chủ động các biện pháp phòng chống sâu bệnh nhưng cây lúa đẻ nhánh kém, xuất hiện nhiều loại sinh vật gây hại, dự báo cho năng suất thấp.

Tại xã Quế Phước, nhiều diện tích lúa hè thu cũng bị đe dọa bởi sâu bệnh và hạn hán. Vụ hè thu năm nay, bà Lưu Thị Danh (thôn Khánh Bình) gieo sạ hơn 4 sào lúa. Do điều kiện thời tiết bất lợi, bà phải gieo lại nhiều lần. Những ngày gần đây, ruộng lúa xuất hiện từng đám lá đỏ, có nguy cơ khô hạn.

Theo bà Danh, dù đã được cán bộ nông nghiệp xuống tận nơi hướng dẫn biện pháp phòng trừ sâu bệnh, song do nắng nóng kéo dài, nguồn nước tưới không đảm bảo nên lúa hồi phục chậm, sinh trưởng kém. “Không biết vụ này có thu hoạch được không, nhưng nếu được chút ít cũng mừng vì không mất trắng”, bà Danh chia sẻ.

Theo thống kê, vụ này Quế Phước gieo sạ hơn 250ha lúa, đang ở giai đoạn mút đòng - trổ nhưng sâu bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là rầy nâu và bệnh khô vằn. Không chỉ sâu bệnh, nắng nóng kéo dài cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất. Hiện khoảng 182ha lúa hè thu 2025 tại Quế Phước đang chịu tác động của khô hạn.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, trước diễn biến bất lợi của thời tiết, UBND xã đã chỉ đạo ngành chuyên môn hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh giai đoạn lúa đòng - trổ; khuyến cáo thực hiện nghiêm cơ cấu giống, tưới tiết kiệm và thu hoạch nhanh gọn để tránh thất thu.

Xã tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp, quản lý chặt chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; đồng thời theo dõi sát các dịch hại nguy hiểm như rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen… để xử lý kịp thời.

“Trước nguy cơ thiệt hại, địa phương thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống hạn, thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, yêu cầu các hợp tác xã vận hành trạm bơm, huy động thêm máy bơm khi cần, hướng dẫn các thôn giữ nước hiệu quả. Xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, đắp bờ giữ nước, tận dụng tối đa nguồn thủy lợi, ao hồ, sông suối phục vụ sản xuất. Với sự vào cuộc đồng bộ, địa phương kỳ vọng bảo vệ diện tích lúa hè thu, giảm thiệt hại do nắng nóng, dịch hại, góp phần ổn định sản xuất cho nông dân”, ông Lanh nói.