Nước giàu nhất thế giới năm 2025: Không chỉ là GDP

Thụy Sĩ hay Luxembourg? Singapore hay Mỹ? Câu trả lời không đơn giản, bởi “quốc gia giàu nhất thế giới” phụ thuộc vào cách ta đo sự giàu có. Năm 2025, một quốc gia nhỏ bé ở châu Âu là Luxembourg đã đứng đầu bảng xếp hạng về GDP trên đầu người, nhưng nếu tính đến sức mua thực tế hay thu nhập theo giờ lao động, cán cân lại nghiêng về Singapore, Na Uy, hoặc Thụy Sĩ.

Theo bảng xếp hạng của Visual Capitalist, Luxembourg là quốc gia đứng đầu thế giới năm 2025 về GDP bình quân đầu người, đạt 140.941 USD. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo con số này không phản ánh đầy đủ mức sống thực tế của người dân.

Luxembourg, cũng như Ireland và Thụy Sĩ, là một trong những “thiên đường thuế” nổi bật, nơi các tập đoàn quốc tế thường chuyển lợi nhuận về nhằm tận dụng mức thuế thấp và luật bảo mật tài chính chặt chẽ, theo Visual Capitalist.

Trường hợp của Ireland điển hình cho sự sai lệch trong số liệu thống kê. Chính phủ nước này đã ngừng sử dụng GDP làm chỉ số đo lường chính thức vì giá trị bị “phóng đại” do hoạt động chuyển giá, thay vào đó chuyển sang dùng GNI (thu nhập quốc dân) để phản ánh thực chất hơn mức sống người dân.

Trong khi đó, theo tạp chí The Economist, Thụy Sĩ là nước có thu nhập trung bình theo giá thị trường cao nhất, hơn 100.000 USD/năm, nhưng lại là một trong những quốc gia đắt đỏ nhất thế giới. Thu nhập cao tại Thụy Sĩ vì thế không mang lại nhiều dư dả thực tế cho người dân.

Đó là lý do Singapore vượt lên trong bảng xếp hạng nếu điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt khi quốc gia này đạt mức GDP bình quân khoảng 90.700 USD, nhưng có lợi thế nhờ môi trường kinh doanh thuận lợi và hiệu quả quản trị. Đặc biệt, theo bảng xếp hạng về tự do kinh tế do tổ chức Heritage Foundation công bố, Singapore đứng đầu thế giới về chỉ số tự do kinh tế nhờ hệ thống pháp lý minh bạch và khả năng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mạnh mẽ.

Dù là nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo tổng GDP nhưng Mỹ lại không đứng đầu khi xét đến thu nhập bình quân đầu người. Theo bảng xếp hạng của Visual Capitalist, Mỹ xếp hạng 7 về GDP/người, đạt khoảng 89.105 USD trong năm 2025. Tuy nhiên, khi so với các nước quy mô nhỏ hơn như Luxembourg, Singapore hay Thụy Sĩ, mức độ thịnh vượng phân bổ trên đầu người ở Mỹ thấp hơn đáng kể.

Sự khác biệt này càng rõ khi nhìn vào các quốc gia đông dân. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đạt GDP theo sức mua tương đương (PPP) năm 2023 khoảng 19,37 nghìn tỷ USD, nhưng GDP/người theo PPP chỉ ở mức khoảng 20.000 USD, theo số liệu của trang Uniwide...