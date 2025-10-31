Thế giới Nvidia chạm mốc 5 nghìn tỷ USD: Đế chế AI vô song Chỉ trong 100 ngày, Nvidia đã tăng thêm 1.000 tỷ USD vào giá trị vốn hóa - một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử chứng khoán. CEO Jensen Huang đang thực sự định hình lại tương lai trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Tổng giám đốc Nvidia Jensen Huang phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh AI ở Washington ngày 28/10/2025. Ảnh: Bloomberg

Sáng 29/10, Nvidia lập kỷ lục mới khi giá cổ phiếu vượt 207,8 USD trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Lần đầu tiên trong lịch sử, giá trị vốn hóa của hãng đạt 5,05 nghìn tỷ USD, theo Reuters, con số này còn lớn hơn GDP của Nhật Bản, Ấn Độ hay Anh. Cột mốc mới được thiết lập chỉ ba tháng sau khi gã khổng lồ bán dẫn của Thung lũng Silicon lần đầu vượt ngưỡng 4 nghìn tỷ USD vào tháng 7 năm nay, phản ánh tốc độ tăng trưởng giá trị chưa từng có.

Tạo ra một ngành công nghiệp

Nvidia khởi đầu năm 1993 chỉ là một công ty sản xuất chip đồ họa nhỏ phục vụ game thủ. Theo Hãng tin AP, bước ngoặt đến khi hãng nhận ra bộ xử lý đồ họa (GPU) của mình rất phù hợp để huấn luyện các hệ thống AI mạnh mẽ.

Kể từ khi ChatGPT ra mắt vào tháng 11/2022, cổ phiếu Nvidia đã tăng 1,087%, trong khi chỉ số S&P 500 chỉ tăng 68,9% cùng thời kỳ. Riêng năm 2025, cổ phiếu của công ty này tăng thêm 50%.

Tại sự kiện GTC ở Washington ngày 28/10, CEO Jensen Huang công bố các đơn hàng chip trị giá 500 tỷ USD và kế hoạch xuất xưởng 20 triệu chip thế hệ mới, gấp năm lần dòng Hopper trước đó, theo Bloomberg. Chuỗi thương vụ trong tuần này cũng thể hiện tham vọng của Nvidia: đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI, 5 tỷ USD vào Intel, 1 tỷ USD vào Nokia; hợp tác với Uber cho 100.000 xe tự lái và xây dựng siêu máy tính cho Eli Lilly với hơn 1.000 chip Blackwell.

Ông Matt Britzman, chuyên gia phân tích cấp cao tại Hargreaves Lansdown - nền tảng đầu tư cá nhân lớn nhất Vương quốc Anh - nhận định với Reuters: “Vốn hóa 5 nghìn tỷ USD không chỉ là một cột mốc, mà là tuyên bố rằng Nvidia đã vượt khỏi vai trò nhà sản xuất chip để trở thành tổ chức kiến tạo cả một ngành công nghiệp”.

Vẫn lo về bong bóng AI

Đằng sau những con số choáng ngợp là hồi chuông cảnh báo ngày càng lớn hơn. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương Anh đã cảnh báo về nguy cơ giá cổ phiếu công nghệ bị thổi phồng bởi cơn sốt AI, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, theo AP.

Đài CNN chỉ ra mô hình kinh doanh gây tranh cãi khi Nvidia đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI, trong khi OpenAI lại mua chip trị giá hàng tỷ USD từ chính Nvidia. Ông David Russell, Trưởng chiến lược thị trường toàn cầu tại TradeStation, nhận định đây là “chu kỳ tăng trưởng được tạo ra bởi tầm nhìn dài hạn của Jensen Huang về các bộ xử lý chuyên dụng”. Tuy nhiên, mức chi tiêu khổng lồ cho hạ tầng AI, ước tính lên tới 4 nghìn tỷ USD vào cuối thập kỷ này, vẫn chưa có lời giải rõ ràng về lợi nhuận. CNN cho rằng, sự chi tiêu vòng tròn cùng tốc độ tăng trưởng quá nhanh và thiếu minh bạch về lợi nhuận đang làm dấy lên lo ngại về bong bóng AI.

Căng thẳng địa chính trị cũng phủ bóng lên triển vọng của Nvidia. Tổng thống Donald Trump đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề hội nghị APEC tại Seoul. Trước đó, ông Trump nói với báo giới trên chuyên cơ Air Force One rằng sẽ trao đổi với nhà lãnh đạo Trung Quốc về chip Blackwell. Trong khi Mỹ nới lỏng hạn chế xuất khẩu, Trung Quốc lại cấm các tập đoàn công nghệ lớn mua chip AI của Nvidia, điều mà CEO Jensen Huang từng thừa nhận tại một sự kiện ở Washington.

Cạnh tranh với Nvidia ngày càng gay gắt khi các hãng AMD, Broadcom và Qualcomm đẩy mạnh sản phẩm mới. Dù vậy, ông Huang vẫn bác bỏ lo ngại về bong bóng: “Tôi không tin chúng ta đang trong bong bóng AI. Chúng ta đang dùng rất nhiều mô hình, rất nhiều dịch vụ AI, và sẵn sàng trả tiền cho chúng”, Bloomberg dẫn lời ông.

Từ một công ty chip khiêm tốn năm 1993 đến đế chế 5 nghìn tỷ USD hôm nay, Nvidia đã chứng minh sức mạnh của người nắm công nghệ nền tảng trong kỷ nguyên AI. Song với những cảnh báo từ IMF, cạnh tranh khốc liệt và căng thẳng địa chính trị, hành trình phía trước của “gã khổng lồ” bán dẫn vẫn đầy thử thách. Câu hỏi lúc này không chỉ là Nvidia có thể duy trì đà tăng trưởng bao lâu, mà còn là liệu thị trường AI có thực sự bền vững như kỳ vọng.