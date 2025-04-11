Lâm nghiệp Phát huy tiềm năng trồng cây dược liệu tại Núi Chúa Núi Chúa là ngọn núi cao thuộc địa bàn xã Tam Mỹ, nơi đây có địa hình, thổ nhưỡng, thời tiết phù hợp với việc trồng các cây dược liệu dưới tán rừng. Tuy nhiên, hiện tại đang rất cần các cơ quan chuyên môn phân tích, đánh giá để phát huy tiềm năng này.

Núi Chúa. Ảnh: VĂN PHIN

Trước đây, UBND huyện Núi Thành (cũ) tổ chức đoàn khảo sát ở Núi Chúa tại địa điểm khoảnh 3, 4, 5 tiểu khu 612 ở vị trí có độ cao nhất là 1.388m so với mực nước biển.

Tại đây có nhiều suối lớn, nguồn nước dồi dào, có thể dẫn dòng nước tự chảy đến độ cao 1.100m. Đất trong khu vực thuộc loại đất thịt, thoát nước tốt. Loại đất này phù hợp cho cây dược liệu phát triển phần rễ, củ nhanh.

Theo kỹ sư Lương Văn Lợi, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Đức Phú (nguyên chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Núi Thành cũ), qua khảo sát cho thấy, địa hình Núi Chúa có khả năng phát triển cây dược liệu ở độ cao từ 600 - 1.200m. Một số loại cây dược liệu thích hợp trồng dưới tán rừng như giảo cổ lam, đảng sâm, sâm Ngọc Linh…

Bước đầu cây dược liệu phát triển tốt. Ảnh: VĂN PHIN

Riêng đối với sâm Ngọc Linh có khả năng phát triển được ở khu vực có độ cao dao động quanh 1.200m, có khả năng dẫn dòng nước để tưới tạo ẩm, tạo mùn bằng biện pháp tập trung thảm mục thực vật tại chỗ.

Từ kết quả khảo sát, năm 2020, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Núi Thành (cũ) đã trồng thử nghiệm 15 cây sâm Ngọc Linh và một số củ đảng sâm, dây giảo cổ lam trên Núi Chúa.

Kết quả qua 1 năm trồng thử nghiệm cho thấy, đối với cây sâm Ngọc Linh: tỷ lệ sống đạt 90%, các cây sâm đã nảy mầm, mức độ phát triển tốt; đối với dây giảo cổ lam: tỷ lệ sống đạt 80%, dây phát triển tốt... Trong điều kiện sống tự nhiên, kết quả trồng thử nghiệm đã chứng minh cây sâm Ngọc Linh, giảo cổ lam sinh trưởng và phát triển được trên khu vực Núi Chúa, xã Tam Mỹ.

Năm 2021, UBND huyện Núi Thành (cũ) đã ban hành kế hoạch kiểm tra và khảo sát mở rộng để trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại khu vực Núi Chúa với mục đích nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển và kiểm tra đánh giá chất lượng các loại cây dược liệu như sâm Ngọc Linh, giảo cổ lam… để có định hướng tổ chức thực hiện trong tương lai.

Khảo sát Núi Chúa. Ảnh VĂN PHIN

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khu vực Núi Chúa thuộc sự quản lý của UBND xã Tam Mỹ. Ông Nguyễn Như Nghĩa, Trưởng phòng Kinh tế xã Tam Mỹ cho hay, hiện nay địa phương chưa có kế hoạch gì mới về loại cây trồng này.

Do đó, rất cần được các cơ quan chuyên môn của thành phố Đà Nẵng quan tâm hướng dẫn trong việc tiếp tục nghiên cứu tiềm năng và sự sinh trưởng, phát triển của các cây dược liệu đã trồng thử nghiệm trên Núi Chúa. Qua đó, có thể tận dụng thế mạnh về địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu và nguồn nhân lực tại chỗ để định hướng phát triển vùng trồng cây dược liệu dưới tán rừng trên Núi Chúa.

Nếu được triển khai sẽ hỗ trợ người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc Co có thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần phát triển đa dạng kinh tế rừng, giữ rừng bền vững ở vùng núi phía nam thành phố Đà Nẵng.