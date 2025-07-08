Giảm nghèo - An sinh Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Co Xã Tam Mỹ hiện có 325 hộ với 1.227 nhân khẩu đồng bào dân tộc Co sinh sống. Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều thành quả.

Nhà văn hóa đồng bào Co phục hồi theo truyền thống. Ảnh: VĂN PHIN

Nằm giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi và huyện Nam Trà My (cũ), xã miền núi Tam Mỹ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây và Tam Trà. Địa phương có 2 dân tộc Kinh, Co cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Co sinh sống tập trung tại 3 thôn Phú Thọ, Phú Tân, Phú Tứ thuộc xã Tam Trà (cũ).

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, địa phương thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Co.

Chỉ tính trong 5 năm (2021-2025), Nhà nước đầu tư hơn 11 tỷ đồng tại 3 thôn có người đồng bào Co để xây dựng 14 tuyến đường giao thông nông thôn, tổng chiều dài hơn 2km; 47 công trình thủy lợi… Nhờ đó, đến nay tỷ lệ đường giao thông nông thôn, ngõ, xóm trong vùng đồng bào Co sinh sống được bê tông hóa đạt 90%.

Ông Nguyễn Văn Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Mỹ cho biết, về kinh tế, chính quyền và các cơ quan chuyên môn cùng Mặt trận, đoàn thể hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn kỹ thuật để đồng bào dân tộc Co chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Đồng bào Co phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: VĂN PHIN

Trong sản xuất nông nghiệp, cùng với việc tiếp tục hướng dẫn bà con trồng lúa nước, chính quyền địa phương hỗ trợ mô hình trồng nấm, trồng tiêu, con giống gia cầm.

Đồng thời hỗ trợ sinh kế cho người nghèo với 5 mô hình vườn trái cây cho 6 hộ, mô hình nuôi gà đông tảo cho 3 hộ, mô hình nuôi bò xoay vòng cho 7 hộ, hỗ trợ 57 hộ thả nuôi cá nước ngọt và các mô hình trồng cây ăn quả như bưởi, mít...

Phát huy thế mạnh về lâm nghiệp của xã miền núi Tam Mỹ, trong những năm gần đây, chính quyền - Mặt trận - đoàn thể tuyên truyền về lợi ích của rừng, vận động bà con không phá rừng trồng lúa. Qua đó, người dân tích cực tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng.

Cùng với đó, địa phương hoàn thành quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 120/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ), tiến hành giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân quản lý...

Nhờ đó, đến cuối năm 2024, hộ nghèo dân tộc Co không có khả năng thoát nghèo còn 22 hộ, chiếm tỷ lệ 7,21% tổng số hộ dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Thanh Đăng (đồng bào Co ở thôn Phú Tân, xã Tam Mỹ) cho hay: “Đời sống kinh tế ổn định, những năm gần đây, địa phương khôi phục, duy trì các nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Co như múa cheo, Tết ngã rạ, thành lập đội cồng chiêng, khôi phục lễ hội truyền thống cúng mừng lúa mới và cúng thần linh”...