Xã hội Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chỉ đạo khẩn trương gia cố kè biển ở xã Duy Nghĩa ĐNO - Sáng 29/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam kiểm tra thực tế, chỉ đạo xử lý sạt lở bờ kè tại xã Duy Nghĩa, cửa sông Thu Bồn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (bên phải) kiểm tra thực tế, chỉ đạo xử lý sạt lở bờ kè tại xã Duy Nghĩa. Ảnh: HÒA KHÁNH

Do nước lũ chảy mạnh, kết hợp với triều cường và sóng lớn đã phá vỡ một đoạn tuyến kè biển thuộc xã Duy Nghĩa, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục hộ dân.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam chỉ đạo chính quyền xã Duy Nghĩa tạm thời rào chắn, không cho người dân lưu thông qua khu vực. Đồng thời tổ chức giao thông tạm thời, khẩn trương di dời người dân khu vực bị ảnh hưởng, đảm bảo an toàn cao nhất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sư đoàn 315 cơ động tổ chức lực lượng hỗ trợ việc vá các điểm sạt lở tại khu vực bờ kè nhằm ngăn chặn tạm thời việc xói lở.

Về lâu dài, Sở Xây dựng kiểm tra toàn tuyến đê dọc cửa sông Thu Bồn, báo cáo UBND thành phố có giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm tình trạng sạt lở; đảm bảo tính lâu dài, bền vững, đặc biệt trong mưa lũ.

Một đoàn kè bị nước lũ làm sạt lở. Ảnh: HÒA KHÁNH

Khoảng 6 giờ ngày 29/10, người dân xã Duy Nghĩa phát hiện tuyến kè biển trên địa bàn xã ở cửa sông Thu Bồn đã bị sóng lớn đánh sập một đoạn khoảng 20m.

Lúc này, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn, gió mạnh và sóng lớn, kèm với nước lũ từ thượng nguồn đổ về liên tục, khiến dòng chảy khoét sâu vào đất liền. Nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của hàng chục hộ dân sinh sống xung quanh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 có mặt kịp thời hỗ trợ chính quyền địa phương. Ảnh: HÒA KHÁNH

Sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ địa phương, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5) có mặt kịp thời tại khu vực bờ kè biển nói trên để phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ và người dân tập trung gia cố, vá lại những vị trí bị sạt lở.

Hàng trăm bao cát được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 khuân vác gia cố kè biển Duy Nghĩa. Ảnh: HÒA KHÁNH

Trong buổi sáng, hàng trăm bao tải cát, đá và các vật liệu tại chỗ được vận chuyển để gia cố bờ kè, nhằm bảo đảm an cho người dân trong khu vực.