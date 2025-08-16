Thể thao Phường Bàn Thạch tổ chức giải bóng chuyền kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân ĐNO - Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng 16/8, Công an phường Bàn Thạch phối hợp Hội Nông dân phường tổ chức Giải bóng chuyền nam (mở rộng).

Lãnh đạo phường Bàn Thạch tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng. Ảnh: M.L

Giải đấu có 4 đội bóng tham gia, gồm: Công an phường Bàn Thạch, Câu lạc bộ Tân Thạnh, Câu lạc bộ Hòa Thuận và Câu lạc bộ Tam Thăng. Bên cạnh vận động viên tại chỗ, giải còn tăng cường nhiều vận động viên chuyên nghiệp đến từ các tỉnh thành, mang đến những trận thi đấu hấp dẫn, kịch tính.

Sau khai mạc, 2 đội bóng Công an phường Bàn Thạch và Câu lạc bộ Tam Thăng bước vào thi đấu với những pha bóng đẹp mắt, thu hút đông đảo cán bộ, người dân địa phương đến xem, cổ vũ.

Trận đấu giữa 2 đội Công an phường Bàn Thạch và Câu lạc bộ Tam Thăng. Ảnh: M.L

Giải diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/8 tại sân UBND xã Tam Thăng (cũ), tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường sức khỏe, tinh thần đoàn kết.

Qua đó huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phường Bàn Thạch an toàn, phát triển.