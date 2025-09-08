Nông nghiệp - Nông thôn Phường Điện Bàn Bắc tiêu hủy hơn 410 con heo bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi ĐNO - Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, UBND phường Điện Bàn Bắc đã cương quyết tiêu hủy số heo bệnh nhằm ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng.

Phường Điện Bàn Bắc quyết liệt phòng chống và tiêu hủy heo bệnh. Ảnh: PHƯỜNG ĐBB

Toàn phường Điện Bàn Bắc hiện có khoảng 5.000 con heo, chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ. Tính đến ngày 8/8, địa phương đã tiêu hủy 413 con (thuộc 51 hộ chăn nuôi) với tổng khối lượng 18.216kg.

Theo lãnh đạo phường Điện Bàn Bắc, các tổ tiêu hủy đã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và vệ sinh môi trường. Cụ thể, các ổ dịch được khoanh vùng, phun khử trùng bằng hóa chất do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đà Nẵng cung cấp.

Việc tiêu hủy heo bệnh đảm bảo đúng quy trình an toàn vệ sinh. Ảnh: PHƯỜNG ĐBB

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật phường Điện Bàn Bắc cũng tích cực tăng cường kiểm soát vận chuyển heo bệnh tại các cửa ngõ ra vào địa bàn, đồng thời yêu cầu các tổ tiêu hủy heo bệnh phải áp dụng nghiêm ngặt quy trình tiêu hủy bằng biện pháp đốt hoặc chôn lấp có vôi bột, hóa chất khử trùng; xử phạt nghiêm các trường hợp vận chuyển heo hoặc sản phẩm từ heo không rõ nguồn gốc.

Được biết, thời điểm này các hộ chăn nuôi trên địa bàn phường đang bước vào giai đoạn tái đàn, mở rộng quy mô nhằm chuẩn bị nguồn cung cho thị trường dịp cuối năm.