Phường Hải Châu tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

ĐẮC MẠNH 17/08/2025 08:04

ĐNO - Tối 16/8, tại công viên Thanh Bình, UBND phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khen thưởng các cá nhân, tập thể khu dân cư Tân Lập, Thanh Sơn có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

GIAY KHEN HC
Đại diện lãnh đạo UBND phường Hải Châu trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể khu dân cư Tân Lập, Thanh Sơn có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Ảnh: Đắc Mạnh

Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia tích cực và hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trong đó, tuyên truyền sâu rộng vào các nội dung phòng chống ma túy, tội phạm, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ... giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Dịp này, có 2 tập thể và 2 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND phường vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tại ngày hội, đại diện Khu dân cư Tân Lập và khu dân cư Thanh Sơn (phường Hải Châu) trao tặng 5 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

