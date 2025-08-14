Chính trị Phường Sơn Trà tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ĐNO - Tối 14/8, phường Sơn Trà tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 với nhiều hoạt động sôi nổi.

Đại diện lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ảnh: T. HUY

Ngày hội là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhau nhìn lại những kết quả đạt được trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, cùng chung tay xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng ngày hội, Ảnh: T. HUY

Xác định bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững sự ổn định là nhiệm vụ then chốt nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian đến, phường Sơn Trà tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với sự linh hoạt về hình thức, đa dạng về nội dung, hướng mạnh về cơ sở, với tinh thần mỗi người dân là một “chiến sĩ” trong thế trận an ninh nhân dân.

Người dân giao nộp vũ khí, dụng cụ hỗ trợ cho Công an phường tại ngày hội. Ảnh: T. HUY

Việc tổ chức ngày hội thu hút đông đảo nhân dân tham gia, hướng đến tập trung xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, các tổ chức tôn giáo, trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong sạch, vững mạnh.

Người dân tích cực tham gia các trò chơi dân gian trong ngày hội.