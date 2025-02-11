Xã hội Sinh viên Trường Đại học Đông Á sửa xe miễn phí cho người dân ĐNO - Trước tình trạng nhiều xe máy của người dân bị ngập nước hư hỏng trong đợt lũ lụt cuối tháng 10 vừa qua, Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) đã thành lập các đội hình hỗ trợ sửa xe miễn phí cho người dân.

Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Đông Á sửa xe bị ngập nước cho người dân. Ảnh: HÒA KHÁNH

Ngày 1/11, Đoàn trường Đại học Đông Á thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả sau lũ lụt.

Trong đó, đội hình sinh viên tình nguyện sửa xe bị ngập nước miễn phí có 50 sinh viên, được phân công về những điểm ngập nặng để hỗ trợ người dân.

Nhiều xe máy của người dân bị hư hỏng trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua cần được sửa chữa để có phương tiện đi lại. Ảnh: HÒA KHÁNH

Trong hai ngày 1 và 2/11, đội hình sinh viên tình nguyện ra quân hỗ trợ sửa chữa 150 xe máy cho người dân tại những điểm trường THPT Nguyễn Khuyến (xã Điện Bàn), Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Hội An Tây), Trường THPT Phạm Phú Thứ (xã Gò Nổi), Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển (xã Đại Lộc).

Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Đông Á Lê Đình Lượng cho biết, đội hình sinh viên tình nguyện sửa xe bị ngập nước sẽ hỗ trợ người dân vùng lũ lụt đến ngày 5/11.