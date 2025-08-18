Thế giới Số lượng xe điện tăng kỷ lục tại Tây Âu ĐNO - Số lượng xe điện lăn bánh tại khu vực Tây Âu tăng kỷ lục trong quý II/2025 khi ngày càng nhiều xe chạy bằng pin giá cả phải chăng tung ra thị trường.

Triển lãm xe điện tại châu Âu. Ảnh: Reuters

Theo Guardian, gần 600 nghìn xe điện chạy bằng pin (BEV) đăng ký trong quý II/2025 khi các nhà sản xuất ô tô như Renault và Stellantis thu hút người tiêu dùng với giá cả hấp dẫn. Đây là các mẫu xe hoàn toàn chạy bằng điện với năng lượng do pin lithium-ion cung cấp mà không cần động cơ đốt trong truyền thống.

Matthias Schmidt, nhà phân tích ô tô tại Berlin cho biết: “Lần đầu tiên, xe điện đang có giá cả phải chăng hơn và hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng cá nhân. Trước đây, chỉ có người tiêu dùng doanh nghiệp và tài xế xe công ty mới quan tâm đến xe điện”.

Thực tế, sự xuất hiện các mẫu xe nhỏ hơn và rẻ hơn được xem là bước quan trọng trong việc thuyết phục người mua có thu nhập thấp chuyển đổi từ xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện.

Do đó, các nhà sản xuất ô tô châu Âu như Stellantis, chủ sở hữu Citroën và Renault, bắt đầu giới thiệu các mẫu xe giá cả phải chăng hơn để thu hút người mua tiềm năng quan tâm đến giá cả và giảm lượng khí thải trung bình của đội xe theo quy định của Liên minh châu Âu (EU).

Cạnh đó, việc tiếp tục triển khai mạng lưới sạc trên khắp Tây Âu giúp xóa bỏ nỗi lo về phạm vi hoạt động của một số chủ xe tiềm năng. Trước đó, nhiều người tiêu dùng lo ngại không thể tìm thấy điểm sạc trong suốt hành trình di chuyển.

Doanh số bán hàng trên khắp Tây Âu dự đoán lần đầu tiên vượt quá 600 nghìn chiếc trong quý III/2025.

Đáng chú ý, doanh số bán xe điện do Trung Quốc sản xuất cũng đang tăng lên trên khắp châu Âu nói chung, đặc biệt do BYD sản xuất, khi hãng này đang cạnh tranh với Tesla của tỷ phú Mỹ Elon Musk để trở thành nhà sản xuất ô tô điện lớn nhất thế giới và đang tập trung vào doanh số bán hàng tại Anh, Tây Ban Nha và Ý.

Việc mở rộng trạm sạc thu hút người tiêu dùng sử dụng xe điện. Ảnh: Fleetalliance

Ông Schmidt cho biết, 1/4 số xe BYD được vận chuyển đến châu Âu sẽ lưu thông trên đường phố Anh. EU áp dụng mức thuế lên tới 35% đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc vào cuối năm 2024, sau 1 năm điều tra chống trợ cấp, một động thái mà Anh chưa thực hiện. Hiện tại, cứ 10 xe điện đang lưu thông trên đường phố châu Âu thì có 1 xe do Trung Quốc sản xuất.

Trong những tháng cuối năm, việc Chính phủ Pháp khôi phục chương trình hỗ trợ giúp hộ gia đình có thu nhập thấp đến trung bình dễ tiếp cận hơn với xe điện, cũng như Chính phủ Anh tái áp dụng chương trình trợ cấp xe điện với việc giảm giá một số xe điện tới 3.750 bảng Anh được kỳ vọng giúp tăng doanh số xe điện tại khu vực Tây Âu nói riêng và châu Âu nói chung.

