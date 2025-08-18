Khoa học - Công nghệ Giá chưa tới 250 triệu, xe điện Seiyong S1 EV chạy hơn 300km, sạc 50 phút Seiyong S1 EV: Xe điện giá 246 triệu, chạy 302km, sạc nhanh 50 phút, động cơ 47 mã lực, thiết kế nhỏ gọn, tiện nghi, lý tưởng cho đô thị.

Một mẫu xe điện mini đang tạo nên cơn sốt khi chuẩn bị đổ bộ thị trường Đông Nam Á, với lời hứa hẹn sẽ thay đổi cuộc chơi trong phân khúc xe đô thị. Mang tên Seiyong S1 EV, chiếc xe có giá chỉ từ 246 triệu đồng, sở hữu khả năng di chuyển đầy bất ngờ, đe dọa trực tiếp vị thế của những mẫu xe xăng truyền thống.

Chiến lược táo bạo của Seiyong S1 EV

Trong bối cảnh thị trường xe điện Trung Quốc bùng nổ và cạnh tranh khốc liệt, các thương hiệu nội địa phải tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng. Hãng xe có trụ sở tại Bắc Kinh - Seiyong Motor đã chọn Malaysia làm điểm đến đầu tiên cho "đứa con cưng" của mình. Mẫu hatchback điện cỡ nhỏ S1 EV từng ra mắt tại Trung Quốc từ năm 2019, nhưng phải đối đầu với những gã khổng lồ như BYD, Wuling hay Tesla.

Việc xuất khẩu sang các thị trường mới nổi tại Đông Nam Á được xem là một chiến lược hợp lý, giúp Seiyong S1 EV tìm được chỗ đứng và có cơ hội phát triển.

Seiyong S1 EV có thể di chuyển 300km chỉ sau 50 phút sạc

Seiyong S1 EV sở hữu những thông số khiến nhiều người phải trầm trồ:

Phạm vi di chuyển ấn tượng: Gói pin 31,9 kWh cho phép xe đi được quãng đường 302 km sau mỗi lần sạc đầy, vượt trội so với mức trung bình 200-250 km của các xe điện đô thị cùng phân khúc.

Sạc siêu tốc: Hỗ trợ sạc nhanh, chỉ cần khoảng 40-50 phút để nạp từ 30% lên 80% pin. Sạc qua đêm bằng điện gia dụng cũng chỉ tốn 10 tiếng để đầy 100%.

"Trái tim" của xe là động cơ điện công suất 47 mã lực, mô-men xoắn 150 Nm, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 110 km/h, đủ để di chuyển trên cao tốc. Trọng lượng xe chỉ 1.115 kg giúp Seiyong S1 EV cực kỳ linh hoạt trong những con phố đông đúc, đúng với biệt danh "con ong nhỏ".

Thiết kế nhỏ gọn, tiện nghi bất ngờ của Seiyong S1 EV

Dù thuộc phân khúc giá rẻ, Seiyong S1 EV vẫn được trang bị đầy đủ tiện ích cơ bản. Khoang nội thất 4 chỗ ngồi, màn hình cảm ứng 8 inch hỗ trợ giải trí và kết nối điện thoại, nút bấm khởi động cùng đèn pha tự động đều có mặt. Kích thước xe nhỏ hơn cả Hyundai i10 - mẫu xe hạng A quen thuộc tại Việt Nam - phù hợp tối đa cho nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Với giá bán từ 10.700 USD (khoảng 246 triệu đồng) tại Trung Quốc, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích lớn tại thị trường Đông Nam Á, nơi nhu cầu về xe điện giá rẻ, tiện dụng đang ngày một tăng cao. Tuy nhiên, hiện tại, Seiyong S1 EV vẫn chưa được phân phối chính thức tại Việt Nam.