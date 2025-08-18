Khoa học - Công nghệ Sạc nhanh 2 giờ 12 phút, pin 95km: Xe điện Suzuki e-Access "thách thức" giới hạn Suzuki e-Access: Xe điện sạc nhanh 2h12, pin LFP đi 95km, công suất 5,5 mã lực, thiết kế LED hiện đại, giá 29,9 triệu, lý tưởng cho đô thị.

Giới thiệu chung về mẫu xe Suzuki e-Access

Suzuki e-Access là mẫu xe tay ga điện đầu tiên của Suzuki, một thương hiệu Nhật Bản lâu đời. Xe được ra mắt tại Ấn Độ, nơi thị trường xe máy đang phát triển mạnh mẽ và chính phủ khuyến khích các phương tiện thân thiện với môi trường. Suzuki e-Access được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu xe Access chạy xăng, vốn rất thành công tại thị trường này.

Mức giá dự kiến của xe tại Ấn Độ là khoảng 100.000 rupee, tương đương 29,9 triệu đồng. Đây là một con số khá cạnh tranh, giúp xe có tiềm năng lớn khi ra mắt.

Động cơ, pin và khả năng sạc của xe Suzuki e-Access

Suzuki e-Access được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 5,5 mã lực và mô-men xoắn 14,9 Nm. Cấu hình này đủ để xe vận hành mượt mà trong thành phố. Một tính năng đặc biệt của xe là có chế độ lùi, giúp người dùng dễ dàng di chuyển trong không gian hẹp.

Xe sử dụng pin LFP (Lithium Iron Phosphate), một công nghệ pin được đánh giá cao về độ an toàn và độ bền. Với mỗi lần sạc đầy, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 95 km.

Về khả năng sạc, Suzuki cung cấp hai tùy chọn:

Sạc thường: Thời gian sạc từ 0% lên 100% mất khoảng 6 giờ 42 phút.

Sạc nhanh: Thời gian sạc chỉ mất khoảng 2 giờ 12 phút. Đây là một ưu điểm lớn, giúp người dùng tiết kiệm thời gian chờ đợi đáng kể.

Thiết kế và công nghệ của xe Suzuki e-Access

Suzuki e-Access có thiết kế tinh giản, gọn gàng, kế thừa phong cách của dòng Access truyền thống. Xe được trang bị hệ thống đèn LED toàn phần, không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn tăng cường an toàn khi di chuyển.

Bảng đồng hồ của xe là dạng kỹ thuật số, có khả năng kết nối với điện thoại thông minh. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể theo dõi các thông tin quan trọng như tốc độ, quãng đường và tình trạng pin một cách tiện lợi. Ngoài ra, xe còn có sàn để chân rộng, yên xe liền khối và tay vịn sau, mang lại sự thoải mái cho người sử dụng.

Tiềm năng tại thị trường Việt Nam

Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về việc Suzuki sẽ phân phối e-Access tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu được ra mắt, mẫu xe này có thể trở thành một lựa chọn hấp dẫn nhờ mức giá cạnh tranh và các trang bị hiện đại.

Suzuki e-Access có thể cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu xe điện phổ biến hiện nay như VinFast, Yadea, và DatBike, đặc biệt trong bối cảnh các thành phố lớn của Việt Nam đang có xu hướng hạn chế xe máy chạy xăng.