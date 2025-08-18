Khoa học - Công nghệ Roma Lite S - Xe điện lội nước sâu 1 mét giá chưa tới 20 triệu Roma Lite S - Xe điện giá 19,5 triệu, lội nước sâu 1m, thiết kế Ý sang trọng, động cơ 800W, cốp 25L, full LED, công nghệ thông minh, quãng đường 60-80km.

Thị trường xe điện Việt Nam tiếp tục dậy sóng với sự xuất hiện của một mẫu xe giá rẻ, chỉ 19,5 triệu đồng nhưng sở hữu loạt tính năng đáng kinh ngạc. Roma Lite S của DK Bike đã nhanh chóng gây chú ý không chỉ nhờ thiết kế thời thượng, mà còn nhờ khả năng chống ngập nước ấn tượng, giúp xe lội qua vũng nước sâu đến 1 mét.

Vẻ ngoài phong cách Ý, nội lực không thể xem thường

Lấy cảm hứng từ phong cách Ý, Roma Lite S sở hữu những đường cong mềm mại và chi tiết tinh xảo, tạo nên vẻ ngoài vừa hiện đại vừa sang trọng. Xe trang bị vành đúc nhôm nguyên khối và lốp Kenda không săm, tăng độ bền và độ bám đường, đặc biệt an toàn khi di chuyển trong thời tiết mưa gió. Yên xe được thiết kế công thái học mang đến sự thoải mái ngay cả khi ngồi lâu.

Điểm nhấn của mẫu xe này là động cơ BLDC 3 pha không chổi than, công suất 800W, mang lại khả năng vận hành êm ái, bền bỉ và tiết kiệm điện. Xe đạt vận tốc tối đa 48 km/h, phù hợp với di chuyển trong đô thị. Mỗi lần sạc đầy, xe có thể đi được quãng đường từ 60 đến 80 km.

Cốp siêu rộng, loạt công nghệ "độc nhất vô nhị"

Một trong những ưu điểm nổi bật khác là cốp xe dung tích 25L, lớn hơn đáng kể so với các dòng xe cùng phân khúc. Người dùng có thể cất giữ hai mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân khác. Cốp còn được trang bị khóa an toàn hiện đại.

Hệ thống chiếu sáng full LED vừa tiết kiệm năng lượng, vừa mang lại diện mạo cao cấp. Đèn pha tròn cho ánh sáng rộng, dải LED ban ngày và đèn xi nhan hình lục giác tạo phong cách thời thượng. Đồng hồ LED 6,5 inch có thể đổi màu, gia tăng trải nghiệm cho người lái.

Xe cũng sở hữu loạt công nghệ thông minh, nâng cao sự tiện lợi và an toàn:

Chống nước IP67: Khả năng lội nước sâu 1m trong 30 phút, một lợi thế lớn khi di chuyển trong những thành phố thường xuyên bị ngập.

Chế độ đỗ xe P: Hạn chế tình trạng vặn ga ngoài ý muốn.

Cổng sạc điện thoại USB 2.0: Tiện lợi cho những chuyến đi dài.

Khóa chống trộm công nghệ AFE: Cảnh báo khi có tác động bất thường.

Chức năng cứu hộ khẩn cấp: Cho phép xe di chuyển thêm 20 km khi gặp sự cố.

Với mức giá hấp dẫn, thiết kế thời trang và loạt tính năng hiện đại, Roma Lite S hứa hẹn trở thành một lựa chọn lý tưởng cho học sinh, sinh viên và dân văn phòng, mang đến giải pháp di chuyển tiết kiệm, an toàn và đầy phong cách.