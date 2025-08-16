Y tế Sổ sức khỏe điện tử: Mang tiện ích đến người dùng, nâng cao chất lượng y tế ĐNO - Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID đang tạo bước đột phá trong quản lý y tế. Các bệnh viện tại Đà Nẵng đã và đang tích cực triển khai, mang lại tiện ích rõ rệt. Điều này góp phần hiện đại hóa dịch vụ, giảm thủ tục và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Người dân, bệnh viện cùng hưởng lợi

Sáng 15/8, tại ki ốt thông tin Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Tịnh (SN 1966, ngụ phường Hòa Khánh) chăm chú nghe nhân viên y tế hỗ trợ từng thao tác cài đặt và sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

“Trước đây tôi chưa từng nghe về tiện ích này. Khi được hướng dẫn, tôi thấy rất thuận lợi vì có thể theo dõi hồ sơ bệnh án, tiền sử bệnh lý ngay trên điện thoại”, ông vui vẻ cho hay.

Tại Khoa Nội Nhi (Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng), bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh cùng bệnh nhân Nguyễn Thị Hường (SN 1968, phường Hòa Cường) đang xem lại thông tin trên sổ sức khỏe điện tử.

Bà Hường cho biết, khi còn công tác tại cơ quan, bà đã được hướng dẫn sử dụng và duy trì thói quen này để theo dõi tình trạng sức khỏe. “Sổ sức khỏe điện tử giúp tôi tiết kiệm thời gian, thuận tiện trong quản lý hồ sơ và theo dõi sức khỏe”.

Theo bác sĩ Mỹ Linh, việc tích hợp hồ sơ sức khỏe vào VNeID giúp bác sĩ nắm được tiền sử bệnh, kết quả xét nghiệm và chẩn đoán trước đó của bệnh nhân tại các cơ sở y tế khác.

“Từ đó, chúng tôi có cơ sở để chẩn đoán chính xác hơn, tránh thực hiện các xét nghiệm trùng lặp. Bệnh nhân cũng có thể theo dõi quá trình điều trị của mình, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh”, bác sĩ Linh cho biết.

Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng Phan Vĩnh Sinh cho biết, sử dụng BHYT trên VNeID giúp người bệnh giảm nguy cơ quên, mất hoặc hư hỏng thẻ. Thông tin được đồng bộ, xác thực nhanh chóng, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục khám chữa bệnh.

Hệ thống VNeID còn có khả năng xác minh chính xác thông tin BHYT, ngăn chặn tình trạng sử dụng thẻ giả hoặc của người khác. “Người dân cũng có thể xem lại lịch sử khám chữa bệnh và quyền lợi BHYT trực tuyến, chủ động hơn trong quản lý sức khỏe và sử dụng dịch vụ y tế”, bác sĩ Sinh nói.

Nhiều hình thức tuyên truyền, hỗ trợ

Để tiện ích này đi vào đời sống, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân. Tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Công nghệ thông tin Trần Thị Hương Lài cho biết, đơn vị đã đảm bảo dữ liệu khám chữa bệnh được đẩy lên Cổng giám định BHYT, từ đó tích hợp vào sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

“100% cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện đã hoàn thành việc tích hợp. Với bệnh nhân, chúng tôi hỗ trợ bằng nhiều hình thức: phát video tại kiosk thông tin, hướng dẫn trực tiếp tại phòng khám, truyền thông tại các buổi họp hội đồng bệnh nhân…”, bà Lài nói. Bà khẳng định, đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với công tác giáo dục sức khỏe, nhằm tăng tỷ lệ người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử.

Tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Phó Giám đốc Phan Vĩnh Sinh cho biết, ngay khi tính năng này ra mắt, đơn vị đã bố trí nhân viên tại quầy tiếp đón và khu vực hỗ trợ để trực tiếp hướng dẫn từng bước cài đặt, đăng ký và liên kết thông tin BHYT cho người dân. Đồng thời, huy động bộ phận công nghệ thông tin hỗ trợ kỹ thuật, giúp người dân hoàn tất ngay trong lần khám đầu tiên.

Tuy nhiên, quá trình vẫn gặp không ít trở ngại. Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết, một số bệnh nhân chưa có điện thoại thông minh.

Bác sĩ Phan Vĩnh Sinh nói thêm, khó khăn là do một số người dân chưa quen sử dụng ứng dụng số, nhất là người lớn tuổi; nhiều trường hợp chưa có điện thoại thông minh. Ngoài ra, với lượng bệnh đến khám mỗi ngày như hiện tại, nhân sự hỗ trợ tại bệnh viện cũng phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác, nên áp lực trong giờ cao điểm khá lớn.

“Để khắc phục, bệnh viện sẽ tiếp tục bố trí nhân viên trực tiếp hướng dẫn, kết hợp phát tài liệu, video minh họa để người dân dễ làm theo. Đơn vị cũng tăng cường truyền thông qua website, fanpage và hệ thống loa trong bệnh viện, đồng thời lồng ghép nội dung hướng dẫn vào các buổi họp hội đồng người bệnh, từng bước giúp hình thành thói quen sử dụng BHYT điện tử trong cộng đồng”, bác sĩ Sinh chia sẻ.

Việc triển khai đồng bộ sổ sức khỏe điện tử trên VNeID không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong khám chữa bệnh, quản lý hồ sơ sức khỏe mà còn là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế. Đây cũng là nền tảng để thành phố tiến tới hình thành “công dân số” trong lĩnh vực y tế, gắn kết chặt chẽ với mục tiêu xây dựng chính quyền số và xã hội số.