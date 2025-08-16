Chính trị Sôi nổi ngày hội “Hòa Xuân ngày mới” ĐNO - Sáng 16/8, UBND phường Hòa Xuân tổ chức khai mạc ngày hội “Hòa Xuân ngày mới” năm 2025, thu hút 15 đơn vị đến từ 45 cụm khu dân cư trên địa bàn tham gia.

Lãnh đạo xã Nam Trà My tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ảnh: NGỌC HÀ

Diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/8, ngày hội gồm nhiều hoạt động phong phú, giàu bản sắc như diễu hành xe hoa, trang trí lều trại, thi nhảy hiện đại, đồng diễn dân vũ, trưng bày sản phẩm địa phương và chương trình nghệ thuật “Tự hào quê hương - Đất nước vươn mình”.

Ngày hội có sự góp mặt các gian hàng đặc trưng của phường Điện Bàn Bắc và xã Nam Trà My, góp phần làm phong phú sắc màu văn hóa.

Nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ảnh: NGỌC HÀ

Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân Đặng Quang Vinh cho biết, ngày hội là sự kiện đánh dấu chặng đường phát triển mới của địa phương sau sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra cơ hội mới để địa phương phát triển toàn diện cùng thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển thịnh vượng.

Các đơn vị trang trí lều trại tham gia ngày hội. Ảnh: NGỌC HÀ

Đây là dịp để cộng đồng dân cư giao lưu, gắn kết, mở ra cơ hội thúc đẩy phong trào văn hóa, thể thao, góp phần xây dựng Hòa Xuân trở thành đô thị đổi mới sáng tạo, an bình và đáng sống.

Dịp này, phường Hòa Xuân trao 55 suất quà tiếp sức đến trường cho các em là con hộ nghèo trên địa bàn.