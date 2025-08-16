Thứ Bảy, 16/8/2025
Quốc phòng - An ninh

Phường Cẩm Lệ tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

NGỌC HÀ 16/08/2025 07:42

ĐNO - Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), tối 15/8, phường Cẩm Lệ tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

cl3(1).jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn (thứ 2 từ trái sang), tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ảnh: NGỌC HÀ

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo sức lan tỏa và được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ.

Nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình điển hình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh được xây dựng, phát huy hiệu quả và nhân rộng.

Thời gian tới, Cẩm Lệ tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hình thức linh hoạt, nội dung phong phú, bám sát cơ sở, đưa phong trào phát triển sâu rộng, vững chắc, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

cl1.jpg
Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi. Ảnh: NGỌC HÀ

Nhằm tạo không khí phấn khởi trong tầng lớp nhân dân, phường Cẩm Lệ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi trong ngày hội như: giải bóng chuyền toàn phường, diễn văn nghệ, tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân...

Dịp này, 1 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND phường. Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cẩm Lệ trao 43 suất quà (500.000 đồng/suất) cho hộ khó khăn, tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

