Theo gương Bác Sống đẹp vì cộng đồng Bằng sự tận tụy và tâm huyết, bà Đặng Thị Bông, Tổ trưởng Tổ dân phố 13 (phường Ngũ Hành Sơn) và chị Lê Thị Diệu Hằng, Bí thư Chi đoàn Tam Thuận 11 (phường Thanh Khê) là những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua ở cơ sở, góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống vì cộng đồng.

Bà Đặng Thị Bông (ở giữa), người tổ trưởng tổ dân phố luôn tận tụy, trách nhiệm vì dân. Ảnh: T.PHƯƠNG

Tận tụy, trách nhiệm với dân

Gần 10 năm làm Tổ trưởng Tổ dân phố 13, phường Khuê Mỹ cũ nay là phường Ngũ Hành Sơn, bà Đặng Thị Bông (SN 1955) thuộc lòng từng nếp nhà, từng cách sống của người dân trong khu dân cư Mỹ Đa Tây 1.

Bà Bông chia sẻ, phải nắm chắc và hiểu rõ hoàn cảnh từng hộ thì mới dễ dàng tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhờ sự gần gũi, sâu sát, nhiều năm liền tổ dân phố luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu các loại quỹ, đặc biệt là thuế đất phi nông nghiệp.

Bà Bông cho hay, năm nay vì lý do sức khỏe nên bà thông báo trên nhóm zalo của tổ, không đến thu và vận động từng hộ như mọi năm. Vì thế, nhiều gia đình cũng quên.

Để kịp thời nộp về phường Khuê Mỹ cũ, bà ứng 50 triệu đồng nộp giúp cho 20 hộ. Lúc ấy, nhiều hộ xung quanh cũng tỏ ra lo ngại nhưng bà Bông nói: “Người dân tin mình thì mình cũng phải đặt niềm tin ở dân”.

Từ niềm tin và sự chân thành ấy, mỗi phong trào bà Bông phát động đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Điển hình, tổ dân phố quyên góp gần 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng bão Yagi (bão số 3); vận động xây dựng đường cờ Tổ quốc với 230 lá cờ trên 14 tuyến đường ở khu dân cư, tổng số tiền gần 35 triệu đồng.

Bà Bông còn quan tâm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Bà phối hợp Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thành lập câu lạc bộ bóng bàn; vận động đầu tư 2 bàn bóng bàn, 1 sân cầu lông tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng để phục vụ cộng đồng.

Là người hăng say với công tác khuyến học, khuyến tài, mỗi năm, bà Bông kêu gọi hàng chục triệu đồng để tặng quà các học sinh đạt thành tích cao; tổ chức vui chơi, phát quà dịp Tết Trung thu, ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) tạo không khí vui tươi, ý nghĩa cho thiếu nhi khu dân cư.

Tại khu dân cư có nhiều căn hộ cho thuê và người nước ngoài sinh sống, tình hình an ninh trật tự đôi lúc phức tạp. Nhiều đêm muộn, nhận phản ánh của dân, bà Bông không ngại khó khăn cùng công an khu vực xuống kiểm tra, nhắc nhở.

Bà cũng thường xuyên gặp gỡ quản lý hay chủ các căn hộ để tuyên truyền. Nhờ đó, tình hình an ninh, vệ sinh môi trường dần ổn định.

Với bà Bông, làm tổ trưởng dân phố không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cái tâm “dân cần lúc nào, có mặt lúc ấy; ở đâu khó, ở đó có tổ trưởng”.

Cho đi là còn mãi

Chị Lê Thị Diệu Hằng, Bí thư Chi đoàn Tam Thuận 11 (phường Thanh Khê) là đảng viên trẻ giàu nhiệt huyết, kiên trì trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Chị Lê Thị Diệu Hằng, Bí thư Chi đoàn Tam Thuận 11 (phường Thanh Khê) giàu nhiệt huyết, kiên trì trong phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: T.PHƯƠNG

Chị Hằng tham gia hiến máu từ thời sinh viên, đến nay đã hiến máu 28 lần. Đặc biệt, chồng và em trai của chị cũng đồng hành, nâng tổng số lần hiến máu của gia đình lên 42 lần.

“Hiến máu không chỉ là nghĩa cử nhân đạo mà cũng là sợi dây gắn kết gia đình tôi trong hành trình sống có ích”, chị Hằng chia sẻ.

Không chỉ gương mẫu, đi đầu trong phong trào, chị Hằng còn khéo léo vận động quần chúng theo cách gần gũi, phù hợp với từng đối tượng.

Với đoàn viên, thanh niên, chị Hằng tận dụng các nền mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok đăng tải hình ảnh, video sau mỗi lần hiến máu, luôn xuất hiện rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Như một minh chứng sống cho việc hiến máu xong vẫn khỏe mạnh, vẫn cống hiến.

Chị Hằng luôn truyền đi thông điệp rằng, được hiến máu nghĩa là mình còn may mắn khỏe mạnh hơn nhiều người khác.

Ngoài ra, chị Hằng linh hoạt lồng ghép tuyên truyền phong trào hiến máu tình nguyện trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chương trình văn nghệ, thể thao, mời những người từng hiến máu chia sẻ trải nghiệm để tạo động lực cho người mới.

Với những người lớn tuổi, phụ nữ nội trợ, chị Hằng mời tham dự các buổi truyền thông tại tổ dân phố, tổ chức nhóm cùng đi, giúp mọi người thêm tự tin, bớt e ngại.

Nhờ sự vận động tích cực cùng lối vận động giản dị nhưng đầy sức thuyết phục của chị Hằng mà phong trào hiến máu tại khu dân cư ngày càng lan tỏa, thu hút đông đảo thanh niên, người dân tham gia.

Không dừng ở đó, chị Hằng thành lập nhóm zalo “Hiến máu tình nguyện” với hàng trăm thành viên đến từ khu dân cư, trường học, doanh nghiệp nhỏ. Mỗi khi có ca cấp cứu khẩn cấp cần máu, chị thông báo, các thành viên nhanh chóng phản hồi, tích cực tham gia hiến máu.

Bằng sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của một đảng viên trẻ, mỗi năm chị Hằng vận động được từ 100 - 150 đơn vị máu, góp phần quan trọng vào việc đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị của các bệnh viện.

Hơn hết, chị Hằng đã thắp lên trong cộng đồng tinh thần sẻ chia, nhân ái và lan tỏa thông điệp sống đẹp, sống có ích cho thế hệ trẻ.