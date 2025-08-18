Giảm nghèo - An sinh “Gian hàng gây quỹ”, chung tay vì cộng đồng Những gian hàng giản dị trong mô hình “Gian hàng gây quỹ” đã trở thành điểm kết nối yêu thương, góp phần chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và chăm lo an sinh xã hội.

Mô hình “Gian hàng gây quỹ” tại Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Hải. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Những ngày đầu tháng 8, tại phường An Hải, mô hình “Gian hàng gây quỹ” gắn với Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được tổ chức tại hai địa điểm: 868 Ngô Quyền và 289 Nguyễn Công Trứ.

Chị Nguyễn Thúy Hồng Mỹ Lệ Dung (thành viên nhóm bán hàng), chia sẻ, những sọt trái cây tươi theo mùa và hoa do hội viên tất bật chuẩn bị, bày biện đều xuất phát từ tấm lòng của cán bộ, hội viên và các nhà hảo tâm.

Chỉ trong vài giờ buổi sáng, hơn 400kg trái cây các loại đã được tiêu thụ hết, mang về số tiền lãi phục vụ cho mục tiêu nhân văn của Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

“Chúng tôi xem đây không chỉ là việc gây quỹ, mà còn là cách để mỗi hội viên góp một phần công sức. Người có quả góp quả, ai bận thì đến phụ bán hàng. Mỗi giỏ hàng bán đi là một chút tình cảm gửi tới những hoàn cảnh khó khăn,” chị Dung bày tỏ.

Đánh giá về mô hình, bà Huỳnh Thị Hồng Thủy, Chủ tịch Hội LHPN phường An Hải, cho hay, với tinh thần trách nhiệm và sự chung tay vì cộng đồng, gian hàng được duy trì định kỳ 2 lần mỗi tháng, vào ngày 14 và ngày 30 âm lịch. Mỗi phiên bán hàng đều thu hút đông đảo hội viên, cán bộ và người dân tham gia ủng hộ.

Số tiền lãi thu được sau mỗi phiên không chỉ dừng lại ở những con số, mà còn mang lại giá trị tinh thần lớn lao, trở thành nguồn kinh phí thiết thực để tiếp tục thực hiện mục tiêu nhân văn của Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đồng hành cùng trẻ em mồ côi, giúp các em có điều kiện học tập, phát triển và lớn lên trong tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng.

Mô hình “Gian hàng gây quỹ” tại Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hòa Cường. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Tại phường Hòa Cường, Câu lạc bộ Dân vũ Bình Thuận cũng triển khai mô hình bán “Rau sạch nhà trồng” vào mỗi cuối tuần tại số 165 Trưng Nữ Vương.

Đây là sản phẩm do chính hội viên tự trồng hoặc thu mua từ các nhà vườn, hợp tác xã ở xã Hòa Vang, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa tạo dựng được niềm tin với người tiêu dùng.

Toàn bộ lợi nhuận đều được đưa vào quỹ thiện nguyện để hỗ trợ các hoạt động an sinh trên địa bàn.

Chị Trần Thị Thanh Thanh, Chủ nhiệm CLB Dân vũ Bình Thuận, cho biết: “Mô hình đã được duy trì nhiều năm qua, với 40 hội viên nòng cốt và đang triển khai tại 46 chi hội trên địa bàn phường.

Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, mô hình sẽ nhận được sự đồng hành, ủng hộ của nhiều người hơn nữa để có thêm nguồn lực triển khai nhiều chương trình thiện nguyện, kịp thời sẻ chia với những trường hợp khó khăn.”

Chung cảm nhận, chị Trần Mai Phương, hội viên trong nhóm CLB Dân Vũ Bình Thuận, nhìn nhận: “Hình thức này có sức lan tỏa mạnh mẽ vì ai cũng có thể góp sức, người góp hàng, người góp công, người đến mua ủng hộ.

Quan trọng hơn, mỗi phiên bán hàng còn tạo thêm nguồn quỹ để hỗ trợ các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Ung bướu.”

Bà Đinh Thị Quế, Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Cường, khẳng định, hoạt động gian hàng gây quỹ không chỉ đơn thuần là bán hàng, mà còn là nơi hội viên cùng làm, cùng sẻ chia, tạo nguồn lực cho chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Chính sự đồng lòng, góp sức của cán bộ, hội viên và người dân đã làm nên thành công, giúp hoạt động trở thành điểm nhấn trong phong trào phụ nữ phường, đồng thời là động lực để hội tiếp tục nhân rộng mô hình trong thời gian đến.