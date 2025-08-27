Giao thông - Xây dựng Tam Mỹ ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung giao thông Giai đoạn 2025 - 2030, xã Tam Mỹ ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung giao thông làm động lực phát triển.

Đường giao thông xã Tam Mỹ. Ảnh: VĂN PHIN

Trong đó, địa phương kiến nghị thành phố Đà Nẵng có chủ trương đầu tư các dự án: đường ĐT618 nối dài (6,5km) kết nối đường ĐT618 (xã Núi Thành) đến ĐT617 (xã Tam Mỹ); đường Lý Thường Kiệt (xã Núi Thành) nối dài (3km) kết nối đường ĐH7 (xã Tam Mỹ); đầu tư nối dài đường trục chính phía đông cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (7km) kết nối đường ĐT617 đến ĐH9 (xã Núi Thành).

Bên cạnh đó, mở rộng đường ĐT617 về hướng Trà My và khu vực Tây Nguyên; đầu tư tuyến giao thông nối đường ĐT617 với đường ĐH3 (xã Đức Phú); chú trọng kết nối giao thông liên vùng đảm bảo ô tô đến được 100% các địa bàn lân cận.

Hiện tại, xã Tam Mỹ đang chuẩn bị mặt bằng để triển khai dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường nối dài ĐT618 đi cảng Kỳ Hà nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.