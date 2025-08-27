Tam Mỹ ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung giao thông
Giai đoạn 2025 - 2030, xã Tam Mỹ ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung giao thông làm động lực phát triển.
Trong đó, địa phương kiến nghị thành phố Đà Nẵng có chủ trương đầu tư các dự án: đường ĐT618 nối dài (6,5km) kết nối đường ĐT618 (xã Núi Thành) đến ĐT617 (xã Tam Mỹ); đường Lý Thường Kiệt (xã Núi Thành) nối dài (3km) kết nối đường ĐH7 (xã Tam Mỹ); đầu tư nối dài đường trục chính phía đông cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (7km) kết nối đường ĐT617 đến ĐH9 (xã Núi Thành).
Bên cạnh đó, mở rộng đường ĐT617 về hướng Trà My và khu vực Tây Nguyên; đầu tư tuyến giao thông nối đường ĐT617 với đường ĐH3 (xã Đức Phú); chú trọng kết nối giao thông liên vùng đảm bảo ô tô đến được 100% các địa bàn lân cận.
Hiện tại, xã Tam Mỹ đang chuẩn bị mặt bằng để triển khai dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường nối dài ĐT618 đi cảng Kỳ Hà nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.