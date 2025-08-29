Xã hội Tăng cường quản lý trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã và sở ngành liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quản lý trật tự, mỹ quan, cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường, nhất là tại các phường thuộc khu vực trung tâm thành phố, các khu đô thị, địa điểm tập trung nhiều khách tham quan, du lịch.

Tại Công văn số 1522/UBND-ĐTĐT vừa được UBND thành phố ban hành, UBND thành phố giao UBND các xã, phường, đặc khu chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. Qua đó góp phần nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân trong phong trào bảo vệ môi trường trên toàn địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, các bảng quảng cáo, hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy, địa điểm tập kết thu gom, xử lý rác thải trên các tuyến đường, kịp thời phát hiện, xử lý các hư hỏng nhằm đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; có kế hoạch đầu tư nâng cấp vỉa hè, lòng lề đường, nạo vét khơi thông hệ thống thu gom, thoát nước, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2025.

Song song đó, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường, đặc khu căn cứ chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, phối hợp các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, chấn chỉnh, lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan, vệ sinh môi trường theo quy định, nhất là trật tự vỉa hè, đậu đỗ xe không đúng quy định tại các phường thuộc khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố.