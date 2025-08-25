Thứ Hai, 25/8/2025
Xã hội

Phối hợp bảo đảm trật tự đô thị tại chợ đêm Sơn Trà

HOÀNG HIỆP 25/08/2025 15:34

ĐNO - Ngày 25/8, UBND phường An Hải cho biết đã chỉ đạo các lực lượng tuần tra đến 24 giờ hằng ngày (thay vì 22 giờ như trước đây) tại khu vực chợ đêm Sơn Trà.

536276594_1308935344573990_2001605113298337434_n.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường An Hải kiểm tra tình hình trật tự đô thị tại khu vực chợ đêm Sơn Trà. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Việc tuần tra nhằm hướng dẫn, nhắc nhở người dân, du khách, tiểu thương và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm nền nếp, an ninh trật tự và văn minh thương mại tại chợ đêm Sơn Trà.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND phường An Hải, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị, Công an phường An Hải làm việc với Công ty CP DHTC Đà Nẵng về phối hợp bảo đảm trật tự đô thị, an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy đối với chợ đêm Sơn Trà và khu vực xung quanh.

Theo Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường An Hải Hoàng Bình Thuận nhấn mạnh, việc bảo đảm trật tự đô thị, an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy tại chợ đêm Sơn Trà là trách nhiệm chính của Công ty CP DHTC Đà Nẵng và tiểu thương.

Công ty cần tăng cường tuyên truyền, vận động và có hướng xử lý tiểu thương không chấp hành, ảnh hưởng đến trật tự đô thị, an ninh trật tự, trong đó có một số tiểu thương lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.

Công ty tăng cường nhân lực, trách nhiệm để giữ gìn trật tự đô thị, an ninh trật tự; cử lực lượng bảo vệ túc trực thường xuyên tại các khu vực rào chắn; hướng dẫn người dân, du khách gửi xe đúng địa điểm quy định...

Lãnh đạo Công an phường An Hải đề nghị lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị của phường kiên quyết xử lý các trường hợp bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, kiệt để buôn bán... Lực lượng công an sẽ hỗ trợ nhằm kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, hướng đến việc phối hợp chặt chẽ giữa 3 lực lượng: công an, kiểm tra quy tắc đô thị và bảo vệ của chợ đêm Sơn Trà để đưa trật tự đô thị, an ninh trật tự vào nền nếp, giữ gìn hình ảnh đẹp về sản phẩm du lịch này của Đà Nẵng.

