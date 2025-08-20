Chính trị Tập huấn Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hoạt động giám sát của HĐND các cấp ĐNO - Sáng 20/8, tại phường Hải Châu, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hoạt động giám sát của HĐND các cấp.

Hơn 130 cán bộ, công chức công tác tại cơ quan HĐND của 21 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố tham gia tập huấn.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn truyền đạt hai chuyên đề tại hội nghị tập huấn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại hội nghị, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn truyền đạt hai chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (cơ cấu tổ chức, mối quan hệ giữa HĐND và UBND; nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp) và tổ chức của HĐND các cấp.

Chuyên đề thứ hai về hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND các xã, phường.

Các đại biểu thảo luận, trao đổi, giải đáp những vấn đề thắc mắc đặt ra trong hoạt động thực tiễn của cơ quan HĐND sau thời gian vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tại địa phương.