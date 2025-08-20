Xã hội Tập trung công tác quy hoạch, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Khu đền tháp Mỹ Sơn ĐNO - Sáng 20/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đến kiểm tra thực tế, nghe báo cáo công tác quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dâng hương tại khu đền tháp Chăm. Ảnh: HOÀNG LIÊN



Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra, khảo sát công tác bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi tại các nhóm tháp Chăm tại Mỹ Sơn đã và đang được triển khai.

Đồng thời nghe báo cáo từ Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn về hiện trạng của các tháp, nhóm tháp, công tác trùng tu, tôn tạo các tháp Chăm; trao đổi với các chuyên gia đang thực hiện công tác bảo tồn, trùng tu tháp Chăm tại đây.

Phó Chủ tịch UBND thành phố làm việc với Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, UBND xã Thu Bồn và các sở, ngành về công tác lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Được biết, nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Khu đền tháp Mỹ Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 27/6/2025.

Ngày 11/8/2025, Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn có công văn, báo cáo đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VH-TT&DL) làm chủ đầu tư thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.

Theo Quyết định số 1404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian lập quy hoạch tối đa là 24 tháng, kể từ ngày nhiệm vụ được phê duyệt (không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt dự toán, đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn, thẩm định và phê duyệt quy hoạch). Kế hoạch triển khai các bước tiếp theo dự kiến thực hiện trong 17 tháng.

Nguồn vốn thực hiện lập quy hoạch được đề xuất khoảng 6,6 tỷ đồng (từ nguồn kinh phí bổ sung 15 tỷ đồng đối với di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận theo Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 1/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã được UBND huyện Duy Xuyên (cũ) bố trí từ dự toán ngân sách năm 2025. Nguồn kinh phí còn lại đề xuất bổ sung trong năm 2026 theo quy định hiện hành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia tham gia bảo tồn, trùng tu tháp Chăm tại Mỹ Sơn. Ảnh: HOÀNG LIÊN



Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Sở VH-TT&DL, Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tích; sự chủ động, tích cực của Sở VH-TT&DL và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phối hợp với Bộ VH-TT&DL trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở VH-TT&DL làm chủ đầu tư lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Khu đền tháp Mỹ Sơn; tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện lập quy hoạch trong thời gian tới.

Trong đó xác định rõ từng nội dung công việc, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện, sản phẩm đầu ra bảo đảm đúng tiến độ thời gian. Tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn; thẩm định, phê duyệt quy hoạch; hoàn thành, báo cáo UBND thành phố về dự thảo kế hoạch. Phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí lập quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HOÀNG LIÊN



Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí theo quy định. Giao các sở, ngành, UBND xã Thu Bồn có trách nhiệm chủ động phối hợp với Sở VH-TT&DL trong quá trình nghiên cứu, tổ chức lập quy hoạch bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra thực tế tại một số khu đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Giao Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác tu bổ, bảo tồn khu di tích.

Trong đó xác định rõ các nhiệm vụ ưu tiên và giải pháp bảo tồn. Phối hợp với đơn vị và các chuyên gia để triển khai các giải pháp bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về giá trị văn hóa, lịch sử của khu di tích.