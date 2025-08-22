Thanh thiếu niên Đoàn phường Bàn Thạch tổ chức cuộc thi “Theo dòng địa đạo - Khám phá Bàn Thạch hôm nay” ĐNO - Đoàn thanh niên phường Bàn Thạch phối hợp Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live & Learn) thông qua Dự án Công dân xanh - Thành phố lành mạnh (Green Citizens - Healthy Cities) tổ chức cuộc thi “Theo dòng địa đạo - Khám phá Bàn Thạch hôm nay”.

Du khách khám phá địa đạo Kỳ Anh (phường Bàn Thạch). Ảnh: CHÂU NỮ

Cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường và các trường học trên địa bàn thành phố Tam Kỳ (trước đây).

Cá nhân hoặc nhóm dự thi có thể sáng tạo sản phẩm dưới nhiều hình thức như: album ảnh, video, podcast giới thiệu và kể câu chuyện về Địa đạo Kỳ Anh, nội dung có thể lồng ghép thêm các di tích địa chỉ đỏ, làng nghề truyền thống, nhân vật lịch sử, điểm du lịch lân cận địa đạo và trên địa bàn phường Bàn Thạch.

Đối với album ảnh, yêu cầu tối thiểu 5 ảnh và không quá 10 ảnh; khuyến khích chọn những góc chụp sáng tạo, thể hiện được ý tưởng riêng của người thực hiện.

Đối với phim ngắn (video) yêu cầu chất lượng âm thanh và hình ảnh rõ ràng, có phụ đề (nếu cần).

Đối với câu chuyện kể bằng giọng nói (podcast), yêu cầu file âm thanh (MP3) chất lượng tốt, thời lượng từ 3-5 phút.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 27 - 31/8; đăng bài từ ngày 1 - 2/9.

Bài dự thi gửi đến địa chỉ email “hanhtrinhbanthach@gmail.com”. Bài dự thi sau khi được gửi về ban tổ chức, sẽ được đăng tải lên trang fanpage Ky Anh Tunnels, fanpage Tuổi trẻ Bàn Thạch để tham gia vòng bình chọn.