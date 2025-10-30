Câu chuyện khởi nghiệp Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố đã và đang phát triển sôi nổi, lan tỏa rộng khắp. Nhiều hội viên nông dân không chỉ vươn lên làm giàu chính đáng mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn khởi sắc.

Anh Đinh Văn Hoàng (xã Trà Tân) tích cực làm giàu trên mảnh đất quê hương. Ảnh: NVCC



Từ một nông dân nghèo, anh Đinh Văn Hoàng (đồng bào Ca Dong), nay trở thành điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại khu vực vùng núi xã Trà Tân. Nhận thấy vùng đất quê hương có tiềm năng về đất rừng và nguồn nước, năm 2012, anh gây dựng mô hình sản xuất tổng hợp, vừa trồng rừng, chăn nuôi vừa mở dịch vụ buôn bán nhỏ. Với diện tích 2ha rừng keo ban đầu, đến nay anh mở rộng lên 5ha keo lai, khai thác 5 năm/lần, mang lại nguồn thu ổn định. Ngoài ra, anh đầu tư khu chuồng trại rộng hơn 200m2 nuôi 40 con heo đen bản địa với giá bán cao hơn heo thường 10-15%. Ngoài ra, anh tận dụng hơn 1.000m2 đất vườn để đào ao nuôi cá chép, cá rô phi cung cấp cho tiểu thương. Anh Hoàng còn mở quầy tạp hóa hơn 40 triệu đồng phục vụ bà con trong thôn.

Anh Lê Văn Phú thành công với mô hình chăn nuôi gà, vịt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: H.N



Hiện nay, tổng vốn đầu tư mô hình của anh lên gần 500 triệu đồng, thu nhập bình quân gần 250 triệu đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho 2 lao động thường xuyên và 3 lao động thời vụ, chủ yếu là thanh niên địa phương. Anh Hoàng còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng rừng, nuôi cá cho bà con trong xã, giúp người dân nâng cao đời sống.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Hoàng còn là Tổ trưởng tổ An ninh trật tự thôn 1, xã Trà Tân, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm, vận động con em không vi phạm pháp luật. Ghi nhận những nỗ lực đó, anh được Công an tỉnh Quảng Nam cũ tuyên dương về thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ở phường Bàn Thạch, nhắc đến anh Lê Văn Phú, mọi người dành sự trân trọng cho người nông dân năng động, dám nghĩ, dám làm, luôn hết lòng vì cộng đồng. Năm 2013, anh Phú khởi nghiệp với 2.000 con gà. Nhưng cuối năm, dịch bệnh ập đến khiến đàn gà gần như chết hết, anh trắng tay, nợ gần 180 triệu đồng. Không nản chí, năm 2014, được Hội Nông dân hỗ trợ vốn cùng nguồn vay mượn, anh bắt tay làm lại từ đầu. Vừa học hỏi kỹ thuật, vừa kiên trì cải tạo chuồng trại, anh mở rộng diện tích hơn 2ha để nuôi gà, vịt theo hướng an toàn sinh học.

Đến nay, trang trại của anh phát triển quy mô hơn 50.000 con gà và 17.000 con vịt. Mỗi tháng anh xuất bán từ 7.000 - 9.000 con vịt, doanh thu khoảng 120 triệu đồng/tháng; riêng đàn gà mang lại doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, anh còn là đại lý cung cấp giống, thức ăn chăn nuôi cho bà con, với doanh thu khoảng 600 triệu đồng/năm. Hoạt động kinh doanh hiệu quả, anh còn tạo việc làm ổn định cho 4 lao động thường xuyên và 5 lao động thời vụ, thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/tháng.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Phú còn tích cực giúp nhiều nông dân khó khăn vốn sản xuất, con giống và bao tiêu sản phẩm. Mỗi năm, anh hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều nông dân, giúp họ tự tin phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, anh Phú còn tài trợ các hoạt động phong trào của địa phương, ủng hộ quỹ khuyến học, tặng gần 30 suất quà cho hộ nghèo mỗi năm.

Theo Hội Nông dân thành phố, vừa qua, tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức, Đà Nẵng có 1 tập thể và 7 cá nhân được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân. Trong đó, anh Đinh Văn Hoàng và anh Lê Văn Phú là hai nông dân tiêu biểu được vinh danh, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong lao động, sản xuất và cống hiến cho cộng đồng.