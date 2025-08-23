Du lịch Thu hút khách bằng “Hộ chiếu du lịch trải nghiệm” Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng dự kiến phát hành 3 loại hộ chiếu du lịch độc đáo vào đầu tháng 9/2025, hứa hẹn là một trong những điểm nhấn thu hút khách đến Đà Nẵng những tháng cuối năm.

Với hộ chiếu du lịch trải nghiệm, du khách có cơ hội khám phá thêm nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch Đà Nẵng. Ảnh: THU HÀ

Sáng kiến mới thúc đẩy du lịch

Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 3 loại hộ chiếu sẽ được phát hành là: Hộ chiếu ẩm thực (Đà Nẵng Food tour), Hộ chiếu di sản (Đà Nẵng Heritage tour) và Hộ chiếu du lịch xanh (Đà Nẵng Green tour).

Sở hữu một trong 3 hộ chiếu này, khách du lịch, người dân có thể tận hưởng các ưu đãi trực tiếp tại từng địa điểm, giảm giá hoặc tặng quà tùy theo thời điểm (được cập nhật thường xuyên tại enjoydanang.vn); miễn phí vé tham quan công viên Ký ức Hội An đối với khách sở hữu một trong ba hộ chiếu này; hưởng ưu đãi về thanh toán trực tuyến cùng VNPAY; ưu đãi về di chuyển cùng XanhSM, Grab.

Đặc biệt, những người đầu tiên sưu tầm được các con dấu khác nhau sẽ có cơ hội nhận những phần quà giá trị và giá trị phần quà sẽ tăng lên tương ứng với số lượng con dấu mà du khách sưu tầm được.

Khách du lịch quay trở lại Đà Nẵng và nhận quà trong chương trình "Enjoy Danang Again" năm 2024. Ảnh: THU HÀ

Ba hộ chiếu này được phát hành theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại phần mềm TripC từ 1/9/2025 đến 31/3/2026.

Du khách có thể nhận hộ chiếu bản giấy tại: Trung tâm Hỗ trợ du khách (Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng), Trung tâm Hỗ trợ du khách (số 18 Hùng Vương, phường Hải Châu), Trung tâm Hỗ trợ du khách (số 47 Phan Châu Trinh, phường Hội An); tham gia các mini game online hoặc trực tiếp tại các lễ hội, sự kiện, phố cổ Hội An, phố đi bộ Bạch Đằng… Đối với hộ chiếu trực tuyến, du khách có thể đăng ký tại phần mềm TripC Da Nang.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, việc phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, lữ hành, khu điểm du lịch công bố các sản phẩm chuyên đề để giới thiệu kỹ hơn cho du khách các sản phẩm về ẩm thực, di sản và du lịch xanh, gia tăng thêm lựa chọn và trải nghiệm cho du khách.

Bên cạnh đó, ngành du lịch thành phố cũng ra mắt các giải pháp chuyển đổi số mới như thanh toán trực tuyến dành cho khách du lịch quốc tế. Từ lưu trú, di chuyển, ăn uống, mua sắm đến giải trí, mọi nhu cầu du lịch tại Đà Nẵng đều được thanh toán liền mạch trên cùng một nền tảng. Trải nghiệm thuận tiện này nâng cao sự hài lòng, tạo ấn tượng tốt đồng thời khuyến khích khách quay trở lại, góp phần quảng bá Đà Nẵng, Việt Nam như một điểm đến hiện đại, thân thiện trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Gia tăng trải nghiệm độc đáo cho du khách

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết, với 3 loại hộ chiếu này du khách có thể khám phá các sản phẩm du lịch độc đáo của Đà Nẵng bao gồm ẩm thực, di sản, văn hóa và du lịch xanh. Mỗi loại, ngành du lịch sẽ phát hành 10.000 bản giấy và 10.000 online.

Các mẫu hộ chiếu du khách dự kiến sẽ được nhận.

Trong đó, hành trình trải nghiệm ẩm thực Đà Nẵng (Đà Nẵng Food tour) có hơn 100 địa điểm ẩm thực đặc sắc gồm: 1 tổ hợp ẩm thực đa dạng, 1 resort ẩm thực - di sản, 1 chuỗi cà phê đặc sắc địa phương, 30 địa điểm ẩm thực địa phương, 20 địa điểm ẩm thực vùng miền, 40 địa điểm ẩm thực quốc tế, 10 địa điểm bar, pub, club.

Hành trình trải nghiệm di sản Đà Nẵng (Da Nang Heritage tour) có 30 địa điểm di sản, nghệ thuật đặc sắc gồm: 12 bảo tàng, nhà trưng bày; 7 địa điểm biểu diễn nghệ thuật truyền thống và hiện đại; 3 di tích; 6 làng nghề truyền thống; 2 gallery.

Với hành trình trải nghiệm du lịch xanh (Da Nang Green tour) có 50 địa điểm du lịch xanh, sinh thái đặc sắc gồm 6 khu bảo tồn, vườn quốc gia; 14 làng du lịch; 8 khu du lịch sinh thái, cộng đồng; 8 farmstay; 14 khách sạn, cơ sở lưu trú xanh.

Với các hoạt động kích cầu mới mẻ, Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút khách du lịch trong những tháng cuối năm. Ảnh: THU HÀ

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho hay, trải nghiệm của du khách là yếu tố cốt lõi, hướng đến sự quay lại nhiều lần của du khách. Vì vậy, cùng với sự ra mắt của “Hộ chiếu ẩm thực” đã được du khách đánh giá cao trước đó (tháng 12/2024), năm nay bên cạnh việc mở rộng và nâng cao hơn nữa trải nghiệm ẩm thực của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng, ngành du lịch ra mắt thêm “Hộ chiếu di sản” và “Hộ chiếu du lịch xanh”.

Du khách sẽ được trực tiếp trải nghiệm hành trình khám phá di sản và nhận các ưu đãi, quà tặng mang đậm màu sắc văn hóa hoặc hòa mình trong không gian xanh với các ưu đãi hấp dẫn.

Bên cạnh đó, sở cũng chú trọng bảo đảm chất lượng phục vụ du khách, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn thông qua Bộ tiêu chí văn hóa du lịch Đà Nẵng hướng tới thái độ, tác phong ứng xử văn minh, văn hóa trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố.