Chính trị Thủ tướng: Cơ chế, chính sách về Trung tâm tài chính quốc tế phải thông thoáng, khả thi ĐNO - Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ ban hành các cơ chế, chính sách về Trung tâm tài chính quốc tế, chuẩn bị địa điểm, bộ máy hoạt động xong trước ngày 15/11/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: DƯƠNG GIANG/TTXVN

Sáng 4/11, kết luận phiên họp Chính phủ chuyên đề về 8 nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh các chính sách về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam phải đột phá, vượt trội và theo nguyên tắc mở, công khai, minh bạch, thuận lợi nhất cho các chủ thể tham gia.

Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những đột phá nhằm giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, thu hút các nguồn lực nước ngoài, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 222 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tiếp đó, Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo; tổ chức nhiều cuộc họp, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Các bộ, ngành đã xây dựng dự thảo 8 nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15.

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe Tờ trình tóm tắt 8 nghị định, báo cáo ý kiến thẩm định và cho ý kiến, thảo luận về từng nội dung của các nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, gồm: Thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; Trung tâm trọng tài quốc tế thuộc trung tâm; Việc cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Việc thành lập, hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa và mua bán hàng hóa, dịch vụ trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Quang cảnh phiên họp Chính phủ chuyên đề về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: DƯƠNG GIANG/TTXVN

Đặc biệt là các nội dung, chính sách về lao động, việc làm và an sinh xã hội; đất đai và môi trường; tài chính; nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Với mục tiêu tạo ra khung khổ pháp lý vừa đột phá, cạnh tranh, vừa ổn định, nhất quán, đủ sức vận hành trung tâm phát triển thành công, bền vững; vừa đảm bảo quản lý được, song thông thoáng để thu hút được các chủ thể liên quan tham gia, các thành viên Chính phủ thống nhất các cơ chế, chính sách liên quan Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam có mức độ ưu đãi tương đương, thậm chí có nội dung vượt trội so với thế giới, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Sau khi thảo luận, cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung của 8 dự thảo nghị định hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách các lĩnh vực và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan đã dành thời gian, công sức trong xây dựng 8 nghị định, cũng như đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng cao tại phiên họp để hoàn thiện một bước dự thảo các nghị định liên quan Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trong số đó, các thành viên Chính phủ thống nhất Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam có 1 Ban chỉ đạo, 1 Ban điều hành (2 địa điểm), 1 Cơ quan giám sát, 1 Tòa án để xét xử các tranh chấp liên quan; việc tuyển dụng nhân lực làm việc tại các cơ quan trong Trung tâm tài chính quốc tế đảm bảo chất lượng cao nhất, theo thông lệ quốc tế.

Thủ tướng đánh giá, dự thảo các nghị định đã bám sát điều kiện, tình hình Việt Nam, đặc biệt bám sát, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội; theo các thông lệ quốc tế, song có tính cạnh tranh hơn và phù hợp với điều kiện Việt Nam bảo đảm thông thoáng, phù hợp, khả thi.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ và đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: DƯƠNG GIANG/TTXVN

Các chính sách đảm bảo nguyên tắc một việc giao một người; phân cấp, phân quyền tối đa, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới, thiết kế các công cụ giám sát, kiểm tra theo hướng tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Các chính sách đảm bảo tính đột phá, vượt trội và theo nguyên tắc mở, công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ làm và dễ kiểm tra, giám sát.

Thủ tướng Chính phủ giao các Phó Thủ tướng phụ trách ngành, lĩnh vực chỉ đạo các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo nghị định trình Chính phủ ban hành trước ngày 15/11/2025.

Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ ban hành các cơ chế, chính sách, chuẩn bị địa điểm, bộ máy hoạt động xong trước ngày 15/11/2025.

Với mục tiêu Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam phải hoạt động từ tháng 11/2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và 2 địa phương chủ động, tích cực, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, hiệu quả, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu thời gian, chất lượng; trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc thì báo cáo ngay Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo, xử lý kịp thời.