Kinh tế Phát động cuộc thi thiết kế logo Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng Ngày 30/10, Sở Tài chính thông tin về thể lệ cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, biểu trưng được chọn sẽ sử dụng trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, cũng như làm dấu hiệu nhận diện trên các ấn phẩm, vật phẩm và hoạt động giao dịch trong nước và quốc tế của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Tác phẩm dự thi cần bảo đảm tính sáng tạo nguyên gốc, chưa từng công bố, phát hành hoặc sử dụng trong bất kỳ cuộc thi nào khác, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật về bản quyền tác giả.

Về nội dung, biểu trưng phản ánh đặc trưng của Đà Nẵng, thể hiện vai trò của thành phố trong mạng lưới tài chính toàn cầu, gắn với định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng; gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và ứng dụng các công nghệ chiến lược; phát triển trên nền tảng hạ tầng công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoạt động ổn định, minh bạch, theo thông lệ quốc tế và phù hợp với xu hướng phát triển.

Tác phẩm có thể sử dụng cụm chữ viết tắt “VIFC-DN” (Viet Nam International Financial Center in Da Nang City), thể hiện phong cách hiện đại, tối giản, tinh tế và dễ nhận diện.

Thiết kế cần có tính ứng dụng cao, bảo đảm sắc nét, cân đối, và thể hiện rõ bản sắc của một trung tâm tài chính quốc tế năng động, đáng tin cậy trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cuộc thi mở cửa rộng rãi cho mọi công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang học tập, công tác tại Việt Nam, cùng các tổ chức trong và ngoài nước.

Số lượng tác phẩm dự thi không giới hạn, một tác giả hoặc nhóm tác giả có thể sáng tác nhiều mẫu tác phẩm dự thi, mỗi mẫu có bài thuyết minh ý tưởng riêng.

Ban giám khảo sẽ lựa chọn 3 tác phẩm xuất sắc, trong đó: 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng kèm giấy công nhận; 2 giải Khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng kèm giấy công nhận.

Tác phẩm đoạt giải Nhất sẽ được chọn làm biểu trưng chính thức của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 24/11/2025.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban trù bị Cơ quan quản lý, điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, tầng 27, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng.