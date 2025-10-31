Thế giới Thương mại toàn cầu vẫn trụ vững Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đánh giá, hệ thống thương mại toàn cầu dù tổn thương, vẫn “kiên cường” trước việc Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng từ hàng chục quốc gia. Phát biểu mới nhất của nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc tại cuộc gặp ở Busan (Hàn Quốc) vào sáng qua 30/10 (giờ Việt Nam) mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường toàn cầu.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. Ảnh: Gettyimages

Phát biểu với CNBC ngày 28/10 vừa qua, Tổng Giám đốc WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala cho biết, thương mại toàn cầu không bị phá vỡ, bất chấp sự gián đoạn lớn nhất đối với thương mại thế giới trong 80 năm qua trước áp lực và cú sốc từ các mức thuế quan của Mỹ, vì khả năng phục hồi của hệ thống.

Đầu tháng 10, WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay lên mức 2,4%, vượt xa mức dự báo 0,8% hồi tháng 8 trước đó, nhờ tăng mạnh trong nửa đầu năm 2025, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Các yếu tố quan trọng góp phần cho tăng trưởng trên là do hàng nhập khẩu đẩy mạnh vào Mỹ trước khi thuế quan cao ngất ngưởng, kinh tế vĩ mô thuận lợi với lạm phát giảm, chính sách tài khóa hỗ trợ và thị trường lao động thắt chặt thúc đẩy thu nhập và chi tiêu thực tế ở các nền kinh tế lớn.

Trong khi đó, tăng trưởng mạnh mẽ diễn ra ở các thị trường mới nổi và nhu cầu ngày càng tăng đối với hàng hóa liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) bao gồm chất bán dẫn, máy chủ và thiết bị viễn thông. Cạnh tranh toàn cầu trong việc phát triển sản phẩm liên quan đến AI trở nên nóng hơn.

WTO lưu ý, Mỹ chiếm khoảng 1/5 tăng trưởng thương mại toàn cầu liên quan đến AI trong nửa đầu năm 2025, song, phần lớn sự tăng trưởng đến từ châu Á, nơi chiếm gần 2/3. Tuy vậy, WTO vẫn cảnh báo triển vọng năm 2026 đang kém đi, tăng trưởng có thể chỉ đạt 0,5% do tác động dài hạn của các mức thuế quan mới cũng như việc kinh tế toàn cầu chững lại thời gian gần đây.

Phát biểu của người đứng đầu WTO trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump, người đặt nền móng cho nhiều đợt thuế quan đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ, có chuyến công du tới châu Á từ ngày 26 - 30/10/2025, gồm Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi nhà lãnh đạo Mỹ ký kết một loạt thỏa thuận thương mại. Trong đó, cuộc gặp của ông Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào sáng 30/10 bên lề Hội nghị cấp cao APEC 2025 tại Hàn Quốc gây nhiều chú ý bởi sức ảnh hưởng của cuộc gặp đến kinh tế thế giới. Đây là cơ hội để Mỹ - Trung giải quyết căng thẳng sau nhiều tháng bất đồng sâu sắc về vấn đề thương mại.

Ông Donald Trump (trái) và ông Tập Cận Bình gặp nhau tại Hàn Quốc ngày 30/10. Ảnh: Tân Hoa xã.

Tuy không có tuyên bố chung nào được đưa ra, theo TASS, phát biểu sau cuộc gặp với ông Trump, ông Tập Cận Bình cho biết, các đoàn đàm phán Trung Quốc và Mỹ đạt được “đồng thuận cơ bản” về cách giải quyết các vấn đề thương mại và kinh tế then chốt giữa hai nước. Ông Tập cho rằng, Trung - Mỹ có thể hỗ trợ lẫn nhau để đạt được thành công và thịnh vượng chung.

Al Jazeera đưa tin về phát biểu của ông Trump trên chuyên cơ Không lực Một trở về Mỹ ngay sau cuộc gặp với ông Tập, ông Donald Trump nói: “Chúng tôi đồng ý về hầu hết mọi thứ nhưng không phải tất cả vấn đề đều được thảo luận”. Ông Trump cho biết, thảo luận về việc Nvidia bán chip cho Trung Quốc dường như không có đột phá nào nhưng thông báo áp thuế quan chung hiện tại đối với Trung Quốc giảm từ 57% xuống còn 47%, giảm thuế đối với fentanyl từ 20% xuống còn 10%. Đổi lại, Bắc Kinh nối lại nhập khẩu đậu nành Mỹ, duy trì xuất khẩu đất hiếm và tăng cường trấn áp hoạt động buôn bán fentanyl trái phép.

AP nhận định, trước khi ngồi vào bàn đàm phán thương mại mới nhất, kéo dài 1 tiếng 40 phút tại Hàn Quốc, các nhà đàm phán Mỹ - Trung đều hiểu rõ, không bên nào muốn mạo hiểm làm bùng nổ nền kinh tế thế giới theo cách căng thẳng thương mại hai bên leo thang vẫn gây khó khăn không hề nhỏ cho cả hai nền kinh tế lớn này.