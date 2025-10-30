Xã hội Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại xã Duy Nghĩa ĐNO - Sáng 30/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến thị sát tình hình ngập lụt và tặng quà cho người dân bị ngập lụt tại xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi đến thăm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 5 và đại diện chính quyền địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, mất mát rất lớn do đợt lũ lụt lịch sử gây ra đối với thành phố Đà Nẵng nói chung, người dân xã Duy Nghĩa nói riêng.

Đồng thời, biểu dương sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị; các ngành, các cấp và các địa phương của thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng, chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân.

Nhiều cán bộ chiến sĩ và nhân dân không quản ngại khó khăn để sơ tán người dân, mang lương thực, thuốc men đến từng hộ gia đình, từng điểm ngập sâu bị chia cắt.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (thứ 2, bên phải sang) trao quà hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cho thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang các cấp của thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về tập trung cao độ khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, mưa lũ với ưu tiên cao nhất, cấp bách nhất là bảo đảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân là trên hết.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (thứ 4, bên trái sang) tặng quà cho người dân xã Duy Nghĩa. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thành phố và lực lượng chức năng cần triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn những người đang mất tích; di dời ngay các hộ ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở; tuyệt đối không để bất cứ người dân nào bị thiếu thốn, bị cô lập mà không có sự hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, cần bảo đảm chỗ ở an toàn, nước sạch, thuốc men, cung cấp kịp thời, đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân.

Đặc biệt, khẩn trương sửa chữa, khắc phục hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc, các công trình dân sinh cấp thiết; tuyệt đối không để thiếu trường, thiếu lớp, nơi khám chữa bệnh cho nhân dân; chăm lo, sớm ổn định cho bà con nhân dân khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 5 tỷ đồng của Ban Vận động cứu trợ Trung ương hỗ trợ đồng bào Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Các cấp, ngành tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện chính sách đối với các gia đình có người chết và chăm lo đầy đủ đối với những người bị thương; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để mọi người, mọi nhà, tất cả các cơ quan, đơn vị tích cực chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, nhất là trên không gian mạng...

Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 tặng quà hỗ trợ đồng bào xã Duy Nghĩa bị ảnh hưởng do lũ lụt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quà hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng và tặng quà cho người dân xã Duy Nghĩa bị thiệt hại do lũ lụt.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương trao 5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào Đà Nẵng khắc phục hậu quả lũ lut. Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 tặng quà hỗ trợ người dân xã Duy Nghĩa.