Xã hội Tiếp sức cho người yếu thế từ kho thực phẩm cộng đồng ĐNO - Là thành viên của Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, Kho thực phẩm cộng đồng Đà Nẵng (Food Bank Đà Nẵng) đóng vai trò là điểm tập kết và phân phối lương thực, thực phẩm đến hộ nghèo, người khuyết tật, người yếu thế. Đây còn là nơi đảm bảo hỗ trợ khẩn cấp cho người dân khi thiên tai, bão lũ xảy ra.

Kho thực phẩm cộng đồng Đà Nẵng được ra mắt vào đầu tháng 8/2025, đặt tại Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng. Ảnh: V.HOÀNG

Đặt tại số 53 Lê Đình Chinh (phường Ngũ Hành Sơn), kho thực phẩm cộng đồng Đà Nẵng nằm trong khuôn viên Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng.

Đây nơi lưu trữ và phân phối lương thực, thực phẩm và cầu nối giữa doanh nghiệp, nhà sản xuất, tổ chức xã hội với những hoàn cảnh cần trợ giúp.

Theo Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, mỗi kho thực phẩm cộng đồng không chỉ tiếp nhận và phân phát hàng hóa mà còn là nơi khơi dậy lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần sẻ chia. Đó là hành trình chung tay để thực hiện mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Food Bank Đà Nẵng tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Ảnh: VĂN HOÀNG

Food Bank Đà Nẵng được thành lập với kỳ vọng góp phần vào xây dựng hệ sinh thái thực phẩm nhân đạo và bền vững tại thành phố. Đây cũng là thành viên thứ 24 của Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, và đơn vị thứ 8 tại khu vực miền Trung.

Chỉ sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, Food Bank Đà Nẵng lan tỏa và tạo ra nhiều giá trị tích cực. Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Quyền Giám đốc Trung tâm chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng chia sẻ, nhờ kho thực phẩm, trung tâm được nhiều mạnh thường quân biết đến nhiều hơn, qua đó nhận thêm sự quan tâm và đóng góp của cộng đồng.

Nhiều mạnh thường quân hỗ trợ thực phẩm như: rau củ, trứng, gạo, bánh mỳ, hay cả những suất ăn ‘không đồng’. Đây là nguồn lực vô cùng quý báu để chăm lo cho trẻ khuyết tật và người yếu thế đang được nuôi dưỡng tại trung tâm.

Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh (xã Quế Sơn) là một trong gần 60 người khuyết tật đang sinh hoạt nội trú tại Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng. Ngọc Ánh chia sẻ, nhờ có kho thực phẩm cộng đồng, bữa ăn của mọi người đầy đủ hơn, giảm bớt gánh nặng cho trung tâm.



“Khi thấy nhiều mạnh thường quân hỗ trợ, chúng em rất vui. Em thật sự biết ơn những người đã nghĩ đến chúng em, giúp chúng em có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn”, Ngọc Ánh cho hay.



Theo bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, việc duy trì và chăm sóc người khuyết tật tại trung tâm có sự đóng góp rất lớn từ nhiều nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố. Tính từ ngày 10/8 đến nay, Food Bank Đà Nẵng đã nhận được sự chung tay của nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Riêng trong ngày khai trương, Food Bank Đà Nẵng đã nhận được sự ủng hộ hơn 100 triệu đồng, bao gồm: 2 tấn rau, củ, quả, 900kg gạo, 100 suất ăn, 1.360 hộp bánh, 50 thùng mì gói, 1.000 quả trứng gà cùng nhiều nhu yếu phẩm khác.

[VIDEO] - Tiếp sức cho người yếu thế từ kho thực phẩm cộng đồng:

Theo bà Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng, điểm nổi bật của Food Bank Đà Nẵng không chỉ ở chức năng tiếp nhận và phân phối thực phẩm mà còn ở khả năng kết nối đa chiều.

Từ các doanh nghiệp, nhà sản xuất đến những tổ chức xã hội, nhóm thiện nguyện hay từng cá nhân hảo tâm đều có thể chung tay đóng góp. Chính sự kết nối này giúp kho thực phẩm luôn duy trì nguồn cung dồi dào, kịp thời hỗ trợ đúng đối tượng, đồng thời giảm thiểu tối đa tình trạng lãng phí lương thực.

Đây cũng là cách để từng bước hình thành mô hình bền vững ngay trong cộng đồng. Song để mô hình thực sự đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng rãi, sự chung tay của toàn xã hội là yếu tố then chốt.

“Với tinh thần đoàn kết và nỗ lực không ngừng, tôi tin rằng Food Bank Đà Nẵng sẽ trở thành một biểu tượng của sự sẻ chia và nghĩa tình trong lòng thành phố”, bà Hồng chia sẻ.